Il Brasile è sceso in campo in questa mattinata italiana per la prima delle due amichevoli in programma durante questa sosta delle nazionali. Avversario di giornata è stato il Giappone 17° del ranking FIFA. La Seleçao, aggrappandosi a Vinicius autore di una doppietta, aveva ripreso la gara dopo il doppio svantaggio acquisito entro il 20° minuto. Ciononostante, al 91°, la formazione allenata da Carlo Ancelotti ha incassato il terzo gol vanificando i precedenti sforzi di rimonta. Stando al parere di Raphinha, nell'occasione capitano e numero 10, il 3-2 maturato sarebbe la conseguenza di un arbitraggio non all'altezza. Molti gli episodi, a sua detta, discutibili che hanno pesato sul risultato.

Brasile, Raphinha è una furia: "Espulso? Ho sbagliato, ma arbitro inaccettabile"

Immediatamente a seguito della sconfitta del National Stadium di Kallang, Raphinha ha tenuto a prendere le distanze dal comportamento avuto in occasione del rosso. Di seguito le sue parole: "". L'arbitro, il signor singaporiano Jansen, non ha esitato nell'allontanare il giocatore del Barcellona che, però, replica: "".

SINGAPORE, SINGAPORE - 14 NOVEMBRE: Raphinha Belloli del Brasile e Ritsu Doan del Giappone camminano verso il campo prima della partita amichevole internazionale tra Giappone e Brasile allo Stadio Nazionale il 14 novembre 2026 a Singapore. (Foto di Ashok Kumar/Getty Images)

E, continuando: "Gli ho provato a parlare in vari modi, ma nulla. Ha sbagliato in diverse occasioni. Si guardi il primo gol del Giappone, c'è un fallo a inizio azione non sanzionato. Poi manca un calcio di rigore su di me e, infine, anche la terza rete è viziata da un fallo non visto". Sul momento della sua Nazionale, Raphinha si è espresso in questi termini: "Dobbiamo migliorare ancora su molti aspetti, ma si sta crescendo dopo il Mondiale. Nel secondo tempo si è fatto meglio rispetto al primo".

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Infine, la chiosa che rimarca la direzione di gara: "I tifosi sanno che miglioramenti ci siano ancora da fare, ma non possiamo permettere che questo arbitraggio passi inosservato". Oltre all'esterno blaugrana, ancheal 92° minuto.