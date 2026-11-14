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Furto nella villa di Lassana Coulibaly

Brutta sorpresa per Lassana Coulibaly. Il centrocampista del Lecce è stato vittima nelle scorse ore di un furto nella propria abitazione, dove alcuni malviventi sono riusciti a introdursi approfittando dell'assenza dei proprietari. Il bottino del colpo, avvenuto nella serata di martedì 10 novembre, ammonterebbe a circa 60mila euro complessivi.

L'abitazione del calciatore maliano, situata in una zona di campagna lungo la strada tra Lecce e Arnesano, sarebbe stata presa di mira dai ladri durante la sua assenza. I responsabili hanno forzato la porta d'ingresso della sua villa, riuscendo così a entrare e a rovistare nelle diverse stanze alla ricerca di oggetti di valore. Quello capitato a Lassana Coulibaly è soltanto l'ultimo di una lunga serie di furti nelle case dei calciatori di Serie A. Una settimana fa, una vicenda simile era capitata ad un altro calciatore maliano, El Bilal Toure, con una refurtiva ben più importante. E pochi giorni prima ancora, a farne le spese era stato il brasiliano Alisson Santos.

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