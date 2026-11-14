Domani sera alle 20.45 l'Italia di Roberto Mancini sarà ospite a Bruxelles del Belgio di Mark Van Bommel. Le gara è assolutamente determinante per il destino delle formazioni in UEFA Nations League. Un risultato positivo (pareggio o vittoria che sia) darebbe la possibilità agli azzurri di qualificarsi ai quarti di finale della competizione. I belgi, dal canto loro, dovranno per forza vincere per scavalcare proprio gli azzurri all'ultima curva. Insomma, sarebbe una vera e propria finale, anche se il tecnico delle Furie Rosse non la vede esattamente in questo modo. Intervenuto alla vigilia della sfida in conferenza stampa, Van Bommel ha fatto dichiarazioni per nulla ovvie.

Belgio, Van Bommel sicuro: "Nessuna finale, ma occhio a questa Italia"

"L'Italia può anche pareggiare" - ha affermato il CT davanti ai giornalisti presenti - "Per loro potrebbe essere un vantaggio, ma anche un'incognita su come giocare la partita: premere sull'acceleratore o attendere e valutare cosa accade.Aver ottenuto i tre punti in Turchia dà fiducia. Il nostro stile di gioco mi infonde sicurezza,".

Proprio a riguardo dell'importanza della sfida, Van Bommel garantisce: "Per me non si tratta di una finale. Le finali mettono in palio un trofeo... Di sicuro, conta molto, come una sfida ad eliminazione diretta. Importante ci sia tensione. Mi ha impressionato vedere l'Italia ribaltare la Francia e imporsi addirittura 3-1!"

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Qualche spunto, infine, è arrivato sui possibili convocati: "Lukaku?, avendo fatto allenamento ieri e oggi. Oltre a lui, stanno tutti bene ed è rientrato anche Romeo Lavia". Sempre sull'ex Inter, Roma e Napoli: "Ha esperienza nelle grandi partite, così come può tornarci utileper le sue caratteristiche di attaccante moderno. Attacca la profondità, ma sa anche venire incontro".