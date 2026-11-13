La festa per la vittoria contro la Francia lascia sfortunatamente anche una brutta notizia per la Nazionale Italiana: Davide Frattesi è infatti costretto ad abbandonare il proprio ritiro con gli Azzurri in seguito ad un problema muscolare che lo terrà fuori per la prossima e decisiva partita contro il Belgio, valida per il primo posto nel girone dopo aver mandato ko la Francia al Meazza.

Frattesi lascia il ritiro dell'Italia: i dettagli

La notizia è arrivata nel primo pomeriggio, all'indomani delcontro ladi Zinedine Zidane: come riportato da diversi media italiani,ha lasciato anzitempo il raduno della Nazionale a causa di unche lo rende indisponibile per la trasferta di Bruxelles contro il Belgio. Il centrocampista della Lazio era stato uno dei protagonisti sul campo del Giuseppe Meazza contro i francesi,in maniera determinante alla vittoria e realizzando il gol del 2-1, prima del tris di Pio Esposito dal dischetto. La sua assenza rappresenta certamente unasignificativa per il commissario tecnico, che dovrà rinunciare al proprio incursore offensivo. Al momento non si hanno ancora notizie in merito all'entità del problema muscolare, ma è altresì probabile che il giocatore venga sottoposto aapprofonditi nelle prossime ore.

MILANO, ITALIA - 12 NOVEMBRE: Davide Frattesi dell'Italia è sfidato da Desire Doue della Francia durante la partita della fase a gironi di UEFA Nations League 2026/27 tra Italia e Francia allo stadio San Siro il 12 novembre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Mattia Ozbot/Getty Images)

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