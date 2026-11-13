Dopo il successo con la Francia propiziato anche da un suo gol, l'Italia perde Frattesi in vista dell'ultima gara di Nations League: il centrocampista salta il Belgio
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La festa per la vittoria contro la Francia lascia sfortunatamente anche una brutta notizia per la Nazionale Italiana: Davide Frattesi è infatti costretto ad abbandonare il proprio ritiro con gli Azzurri in seguito ad un problema muscolare che lo terrà fuori per la prossima e decisiva partita contro il Belgio, valida per il primo posto nel girone dopo aver mandato ko la Francia al Meazza.
Frattesi lascia il ritiro dell'Italia: i dettagliLa notizia è arrivata nel primo pomeriggio, all'indomani del successo Azzurro contro la Francia di Zinedine Zidane: come riportato da diversi media italiani, Davide Frattesi ha lasciato anzitempo il raduno della Nazionale a causa di un risentimento muscolare che lo rende indisponibile per la trasferta di Bruxelles contro il Belgio. Il centrocampista della Lazio era stato uno dei protagonisti sul campo del Giuseppe Meazza contro i francesi, contribuendo in maniera determinante alla vittoria e realizzando il gol del 2-1, prima del tris di Pio Esposito dal dischetto. La sua assenza rappresenta certamente una perdita significativa per il commissario tecnico Roberto Mancini, che dovrà rinunciare al proprio incursore offensivo. Al momento non si hanno ancora notizie in merito all'entità del problema muscolare, ma è altresì probabile che il giocatore venga sottoposto a controlli approfonditi nelle prossime ore.
Belgio-Italia, una partita che vale i quarti di Nations LeagueL'Italia è tornata ad allenarsi presso il centro sportivo di Appiano Gentile, dopo aver archiviato il successo sulla Francia e concentrandosi unicamente sull'ultimo impegno del girone di Nations League, in programma questa domenica a Bruxelles contro il Belgio. La posta in palio è alta, ma agli Azzurri basterebbe un pareggio per assicurarsi la qualificazione ai quarti, mentre sarebbero invece d'obbligo i tre punti per passare al prossimo turno da capolista a discapito della Francia, avendo a proprio favore gli scontri diretti. Dopo la grande vittoria contro i Bleus, l'Italia si presenta dunque all'appuntamento con entusiasmo e con il destino esclusivamente tra le proprie mani, ma con una defezione che costringerà Mancini a rivedere le proprie soluzioni a centrocampo.
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