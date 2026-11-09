Il Barcellona ha ripreso a correre dopo le due brutte sconfitte rimediate contro Paris Saint-Germain in Champions League e contro il Real Madrid in campionato. Quei due match persi consecutivamente avevano iniziato a far circolare alcune voci negative sul conto dei Blaugrana, ma già dal match contro l'Alaves (6-1), la squadra catalana ha mostrato una reazione da top club. Nelle ultime 3 sfide sono arrivate ben 3 vittorie, di cui 2 molto importanti considerando l'avversario.

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Pau Cubarsí è il nuovo "Golden Boy"

Infatti, i Blaugrana hanno sconfitto l'Aston Villa in ambito europeo con un secco 3-0 e nella giornata di ieri hanno vinto per 1-2 contro l. Lo scontro coi Colchoneros metteva in palio 3 punti importantissimi, considerando che la squadra di Simeone si trovava a soli 2 punti dal Barça. Il match ha evidenziato ancora una volta tutta la ricchezza del vivaio del Barcellona: dal mattatore della serata Fermin Lopez al nuovo "Golden Boy"Il delicato equilibrio del Barcellona di Hansi Flick è retto in parte dalla sola presenza del centrale classe. Esordiente nel 2023 sotto la guida di Xavi Hernandez, a cui va assegnato del merito nell'aver lanciato diversi talenti della Masia, Cubarsí è diventato immediatamenteper il club catalano. Il numero di presenze è diventato sempre più alto e nelle due stagioni successive, con Flick, lo spagnolo ha giocato più di 45 partite all'anno. L'addio di Inigo Martinez ha costretto il giovane talento a migliorare quotidianamente, tanto da riuscire a guadagnarsi il posto dacon la Spagna nel Mondiale 2026.

MADRID, SPAGNA - 8 NOVEMBRE: Alexander Sorloth dell'Atletico de Madrid e Pau Cubarsí dell'FC Barcelona contendono un pallone di testa durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Atletico de Madrid e FC Barcelona, ​​disputata l'8 novembre 2026 al Riyadh Air Metropolitano di Madrid, in Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Preciso nei passaggi, rapido e solido nelle letture difensive, Cubarsí è stato anche il perno della vittoria iberica nella competizione. La sua chiusura sul cross di Simeone in finale è stata decisiva e gli ha permesso di trionfare come "miglior giovane" della competizione. Riconoscimento che gli è mancato nella serata del Pallone d'Oro, dove è arrivato secondo nel trofeo Kopa (dietro al compagno Lamine Yamal), dedicato al miglior talento mondiale.

Eppure, il giovane 2007 è riuscito a rifarsi grazie al premio "Golden Boy", organizzato dal quotidiano Tuttosport. Il riconoscimento viene deciso sulla base della votazione di 50 giornalisti di testate sportive di tutta Europa. L'unico criterio era l'anno di nascita del giocatore: si poteva scegliere un calciatore solamente dal 2006 in poi. Cubarsí ha così preso il premio vinto da Doué l'anno scorso e oltre ad essere solamente il secondo difensore centrale a trionfare nella storia del Golden Boy, è il sesto vincitore spagnolo: un vero e proprio record.