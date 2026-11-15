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Tebas ancora contro Florentino Pérez e il Real Madrid

Il rapporto tra Javier Tebas e Florentino Pérez continua a essere teso nell'ultimo periodo. Il presidente della Liga è infatti tornato a parlare del Real Madrid attraverso un lungo messaggio pubblicato su X, nel quale ha risposto a un articolo del giornalista Tomás Gonzalez Martín, apparso sul quotidiano El Debate. Il dirigente ha voluto difendere il proprio comportamento e respingere le critiche ricevute per i continui scontri con il club blanco. Con il titolo "¿Quién ataca a quién?" (Chi attacca chi?), Tebas ha ripercorso alcuni degli episodi che, a suo giudizio, dimostrerebbero come le contestazioni nei confronti della Liga siano arrivate ripetutamente proprio dalla società madrilena.

Il numero uno del calcio spagnolo ha citato dichiarazioni del presidente dei Blancos, comunicati ufficiali della dirigenza e interventi della televisione del Real Madrid, sostenendo di avere il diritto di difendere la competizione e il lavoro dell'organizzazione che rappresenta.

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