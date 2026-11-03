La 'guerra' tra Javier Tebas e il Real Madrid non si placa e la tensione e continua a crescere, con il presidente della Liga che torna a puntare il dito contro i Blancos e il suo numero uno, Florentino Perez. Al centro del nuovo scontro verbale ci sono la vecchia Superlega, il caso Negreira e il ruolo della televisione ufficiale del club madrileno, accusata di danneggiare l'intero movimento calcistico spagnolo.

Tebas, l'accusa alla TV del Real Madrid e la difesa al Barcellona: "Vogliono indebolire la Liga"

Nel corso di un intervento pubblico a Barcellona, durante l'evento 'World in Progress', organizzato dal gruppo PRISA,ha rivolto nuove accuse al

Il presidente della Liga spagnola ha contestato soprattutto la linea comunicativa dei Blancos e il comportamento della sua televisione ufficiale, con l'unico scopo di danneggiarlo, a suo dire: "Si oppongono a tutto ciò che fa la Liga e ci stanno causando un grande danno con la loro televisione. Il loro obiettivo è di indebolirci per promuovere altre competizioni, come fatto con la Superlega. Questo ormai riguarda tutti i club, non solo noi", ha dichiarato Tebas, tornando sulle polemiche legate al paragone fatto tra la comunicazione della televisione madrilena e la propaganda nazista di Joseph Goebbels, dopo le richieste di dimissioni avanzate dal club: "È evidente che vogliono liberarsi di me".

Il presidente della Liga ha inoltre definito "inaccettabili" i continui attacchi rivolti al Barcellona, precisando che il club dovrà assumersi le proprie responsabilità qualora emergessero elementi che lo richiedano, spostando poi la polemica sul caso Negreira.

MONACO, MONACO - 21 OTTOBRE: Javier Tebas durante la SPORTEL Monaco 2025 - Global Sports Media & Technology Convention il 21 ottobre 2025 a Monaco, Monaco. (Foto di Arnold Jerocki/Getty Images)

L'affondo contro Perez sul caso Negreira: "Stanno solo allungando il caso"

sposta quindi il focus sulla famosarelativa ai pagamenti effettuati dal Barcellona ad una società riconducibile all'ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri, ossia. Anche qui il presidente della Liga parteverso ile il suo presidente,: "Stanno allungando il caso come una gomma da masticare. Pensano che Negreira sia presente negli spogliatoi di ogni arbitro e in ogni stadio dove gioca. Ricordo che Perez è stato nel CdA della Superlega per sei mesi dopo che il caso è diventato pubblico, poi il giorno in cui il Barcellona ha lasciato il progetto sembra che tutto sia cambiato", ha spiegato Tebas, in unoche ormai è apertamentee che va ben oltre la rivalità sportiva.