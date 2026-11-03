Tragedia in Spagna. L'attaccante classe 1996 del Tenerife, Jesus de Miguel Alameda, colpito dal portiere Jesus Owono del FC Andorra in uno scontro di gioco nel corso della partita di Segunda Division, la Serie B spagnola, è venuto a mancare questa mattina alle 8:00, come comunicato dallo straziante messaggio del club in cui giocava. Crollato a terra, ha riportato un arresto cardiorespiratorio ed è stato trasferito immediatamente all'ospedale più vicino. Nel corso della notte le sue condizioni sono peggiorate, fino alla notizia devastante della morte all'età di appena trenta anni.

Il comunicato del Tenerife

"Spezzati dal dolore, con un nodo in gola e incapaci di credere che ciò sia vero,. Non ci sono parole di conforto; Non c'è assolutamente nulla che mitighi questa sensazione piena di tristezza.

Credit: cdtenerife

Siamo con la sua famiglia devastata, con i suoi cari, con tutto il popolo di Tenerife che oggi piange questo crudele esito. La famiglia di Jesús de Miguel è grata per ognuna delle espressioni di sostegno ricevute e chiede anche, dal profondo del cuore, il massimo rispetto per la sua privacy, in questi momenti terribili".

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀



🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto



🏟️ Tenerife - Andorra pic.twitter.com/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

La carriera

è stato un attaccante spagnolo che ha calcato i campi della Serie B e Serie C iberica. Ha iniziato la carriera nelle giovanili del, prima di firmare con il. Proprio in quest'ultima tappa, ha segnato 23 gol in 80 presenze, attirando l'attenzione del, con cui ha vinto, al primo anno, l'equivalente della nostra Serie C, debuttando in Segunda Division. Nella Liga2, arrivato a 30 anni, ha disputato sei partite, l'ultima delle quali gli è stata fatale a causa del durissimo scontro di gioco con il portiere della equatoguineano del. Accasciatosi a terra, è stato immediato l'intervento dei sanitari che lo hanno portato all'ospedale della zona a causa di un arresto cardiorespiratorio. Le condizioni, gravi ma stabili nella serata di ieri, si sono aggravate nella notte fino alla morte di questa mattina.