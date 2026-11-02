Jesus de Miguel perde i sensi e tutti i tifosi del Tenerife e gli appassionati di calcio rimangono col fiato sospeso. L'attaccante trentenne è la sfortunata vittima di un contrasto durissimo avvenuto col portiere avversario. Al netto dell'espulsione comminata all'estremo difensore, hanno destato preoccupazione inizialmente le condizioni del centravanti. Per lui si è resa necessaria l'autoambulanza.

Jesus de Miguel, che colpo! Esce in ambulanza tra gli applausi dei tifosi

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si era quasi conclusa, dopo il lunghissimo tempo di recupero decretato dall'arbitro e dal quarto uomo. Dopo il doppio vantaggio iniziale, i padroni di casa si sono incredibilmente fattiin appena 5 minuti. Sul punteggio di 2-2, quindi, al 97° minuto si materializza lo scontro tra Jesus de Miguel e Jesus, portiere dell'Andorra. Il 25enne guineano affossa col ginocchio alto l'attaccante, impedendogli di ripartire a campo aperto. Il trentenne viene colpito, rimanendo prima dolorante, quindi restando immobilizzato sul campo.Nei confronti del portiere della Guinea Equatoriale scatta l'inevitabile. In seguito, l'arbitro Perez ha deciso di interrompere la partita, conscio del fatto che si sarebbero prestate le cure necessarie al giocatore sul campo, rendendo impossibile proseguire il match. Per diversi minuti Jesus de Miguel è stato medicato sul rettangolo di gioco, prima che venisse caricato inper giungere in ospedale. Sebbene la prognosi sia riservata, la preoccupazione si sarebbe attenuata.I tifosi allo stadio Heliodoro si sono stretti attorno al calciatore in un rigoroso silenzio. Quando è giunto il mezzo di soccorso, scroscianti applausi di incoraggiamento hanno accompagnato il trasporto nella clinica "Hospital de la Candelaria" di Jesus de Miguel. Ecco quanto riferisce il club con una nota ufficiale: "".