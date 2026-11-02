Lo scontro avvenuto col portiere Owono ha costretto i medici a trasportare l'attaccante in ospedale
Jesus de Miguel perde i sensi e tutti i tifosi del Tenerife e gli appassionati di calcio rimangono col fiato sospeso. L'attaccante trentenne è la sfortunata vittima di un contrasto durissimo avvenuto col portiere avversario. Al netto dell'espulsione comminata all'estremo difensore, hanno destato preoccupazione inizialmente le condizioni del centravanti. Per lui si è resa necessaria l'autoambulanza.
Jesus de Miguel, che colpo! Esce in ambulanza tra gli applausi dei tifosiTenerife-Andorra si era quasi conclusa, dopo il lunghissimo tempo di recupero decretato dall'arbitro e dal quarto uomo. Dopo il doppio vantaggio iniziale, i padroni di casa si sono incredibilmente fatti rimontare in appena 5 minuti. Sul punteggio di 2-2, quindi, al 97° minuto si materializza lo scontro tra Jesus de Miguel e Jesus Owono, portiere dell'Andorra. Il 25enne guineano affossa col ginocchio alto l'attaccante, impedendogli di ripartire a campo aperto. Il trentenne viene colpito sullo sterno, rimanendo prima dolorante, quindi restando immobilizzato sul campo.
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