Le dichiarazioni del tecnico alla vigila della sfida contro i parigini

Jacopo del Monaco
Clicca qui e scegli Derbyderbyderby.it come fonte preferita su Google!

Tra le gare che andranno in scena nel corso dei prossimi giorni figura anche quella che metterà di fronte il Villarreal di Inigo Pérez ed il Psg. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione della quarta giornata della league phase della Champions League 2026/2027. La sfida avrà inizio alle ore 21:00 di martedì 3 novembre e si disputerà presso l'Estadio de la Ceramica. Nei primi tre turni della competizione, la squadra spagnola ha perso contro Borussia Dortmund (3-2) e Liverpool (4-3), mentre a metà ottobre ha vinto 3-1 in casa contro il Napoli di Allegri. In vista del match contro i Campioni d'Europa, Pérez ha rilasciato diverse dichiarazioni in conferenza stampa.

Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27

Villarreal-Psg, Pérez: "Non si deve avere paura altrimenti loro non perdonano"

Il tecnico del Submarino Amarillo ha esordito parlando del match perso pochi giorni fa contro l'Espanyol. Le sue parole: "Siamo tutti delusi per la sconfitta perché è stata una battuta d'arresto in questo nostro momento di forma. Per noi e per i nostri tifosi, la partita di domani è importante ed emozionante visto l'avversario". Parlando del Paris Saint-Germain allenato da Luis Enrique, invece, ha dichiarato: "Guardandoli si capisce che, indipendentemente dal campo, dall'avversario e dalla situazione, cercano di esser sempre un rullo compressore. Dobbiamo avere la consapevolezza che sono forti, ma bisogna superare paura e complesso d'inferiorità. Se non facciamo ciò, loro sentiranno la paura e non perdoneranno".
Successivamente, l'allenatore spagnolo ha fatto il punto sugli assenti: "Non ci saranno Gerard Moreno, Foyth, Illias e Diatta. Nathan Saliba, invece, sarà disponibile per domani anche se sa che i tempi sono ancora stretti". In seguito, ha parlato delle idee che vuole trasmettere alla squadra: "Cambiarle può risultare negativo perché un allenatore potrebbe sentirsi perso. Le sfumature tattiche degli avversari portano a prendere delle decisioni diverse. Se l'allenatore sente una cosa, cerca di trasmetterla ai giocatori ed anche domani sarà così".

Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
Liverpool, Inghilterra - 20 ottobre 2026: Inigo Perez, allenatore del Villarreal, osserva prima della partita della terza giornata della league phase della UEFA Champions League 2026/27 tra Liverpool e Villarreal ad Anfield. (Foto di Dan Istitene/Getty Images)

Sulla partita, invece, ha dichiarato: "Sappiamo che il Psg attaccherà dal primo minuto. Conosciamo le loro qualità fisiche, tecniche e tattiche. Dobbiamo essere pronti perché giocheremo i Campioni in carica, che hanno il miglior allenatore al mondo". Parlano di Luis Enrique, invece, ha dichiarato: "Credo che, all'inizio, abbia avuto delle difficoltà. Poi ha dedicato due anni a sviluppare la sua idea di gioco. Lo ammiro molto perché ha grande personalità ed è brillante. Mi piace come gestisce la squadra quando vince e, soprattutto, nei momenti di difficoltà. Per me, che sono giovane. sarà un onore affrontarlo".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti