Tra le gare che andranno in scena nel corso dei prossimi giorni figura anche quella che metterà di fronte il Villarreal di Inigo Pérez ed il Psg. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione della quarta giornata della league phase della Champions League 2026/2027. La sfida avrà inizio alle ore 21:00 di martedì 3 novembre e si disputerà presso l'Estadio de la Ceramica. Nei primi tre turni della competizione, la squadra spagnola ha perso contro Borussia Dortmund (3-2) e Liverpool (4-3), mentre a metà ottobre ha vinto 3-1 in casa contro il Napoli di Allegri. In vista del match contro i Campioni d'Europa, Pérez ha rilasciato diverse dichiarazioni in conferenza stampa.

Villarreal-Psg, Pérez: "Non si deve avere paura altrimenti loro non perdonano"

Il tecnico del Submarino Amarillo ha esordito parlando del match perso pochi giorni fa contro l'. Le sue: "Siamo tutti delusi per la sconfitta perché è stata una battuta d'arresto in questo nostro momento di forma. Per noi e per i nostri tifosi, la partita di domani è importante ed emozionante visto l'avversario". Parlando del Paris Saint-Germain allenato da Luis Enrique , invece, ha dichiarato: "Guardandoli si capisce che, indipendentemente dal campo, dall'avversario e dalla situazione, cercano di esser sempre un rullo compressore. Dobbiamo avere la consapevolezza che sono forti, ma. Se non facciamo ciò, loro sentiranno la paura e non perdoneranno".Successivamente, l'allenatore spagnolo ha fatto il punto sugli: "Non ci saranno Gerard Moreno, Foyth, Illias e Diatta. Nathan Saliba, invece, sarà disponibile per domani anche se sa che i tempi sono ancora stretti". In seguito, ha parlato delleche vuole trasmettere alla squadra: "Cambiarle può risultare negativo perché un allenatore potrebbe sentirsi perso. Le sfumature tattiche degli avversari portano a prendere delle decisioni diverse. Se l'allenatore sente una cosa, cerca di trasmetterla ai giocatori ed anche domani sarà così".

Liverpool, Inghilterra - 20 ottobre 2026: Inigo Perez, allenatore del Villarreal, osserva prima della partita della terza giornata della league phase della UEFA Champions League 2026/27 tra Liverpool e Villarreal ad Anfield. (Foto di Dan Istitene/Getty Images)

Sulla partita, invece, ha dichiarato: "Sappiamo che il Psg attaccherà dal primo minuto. Conosciamo le loro qualità fisiche, tecniche e tattiche. Dobbiamo essere pronti perché giocheremo i Campioni in carica, che hanno il miglior allenatore al mondo". Parlano di Luis Enrique, invece, ha dichiarato: "Credo che, all'inizio, abbia avuto delle difficoltà. Poi ha dedicato due anni a sviluppare la sua idea di gioco. Lo ammiro molto perché ha grande personalità ed è brillante. Mi piace come gestisce la squadra quando vince e, soprattutto, nei momenti di difficoltà. Per me, che sono giovane. sarà un onore affrontarlo".