Anthony Gordon ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions del suo Barcellona. L'attaccante blaugrana, però, non ha focalizzato la sua attenzione esclusivamente su tematiche di campo. Ai giornalisti, l'inglese ha confessato un hobby non scontato per un calciatore: leggere molti libri e romanzi.

Barcellona, senti Gordon: "Amo leggere sin da quando ero bambino"

Classe 2001, Gordon non ha ancora accumulato le statistiche impressionanti dei compagni di reparto. Fin qui l'ex Everton e Newcastle ha segnato due reti in Liga e una in Champions League in tredici presenze complessive, oltre a quattro assist forniti ai compagni di squadra. Con il ritorno dell'Europa che conta, Gordon potrà provare a migliorare il personale rendimento. Avversario del Barcellona sarà l'e l'inglese potrebbe avere una chance importante. Intanto, l'attaccante pagato circadai blaugrana ha rivelato che non c'è solo il pallone nella sua vita.

BARCELLONA, SPAGNA - 31 OTTOBRE: Anthony Gordon del FC Barcellona festeggia aver segnato il sesto gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcellona e Deportivo Alavés allo Spotify Camp Nou il 31 ottobre 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Nelle giornate e nel tempo libero, Gordon ha assicurato che la lettura sia per lui un toccasana: "Aiuta ha godermi maggiormente la vita". Una passione che non è affatto nuova, anzi. Il 25enne dice di nutrirla sin da quando era "piccolo", con un focus particolare sui "romanzi" e su "tutto ciò che aggiunge qualcosa alla mia esistenza". Il fine della lettura è presto spiegato: "Mi permette di rilassarmi e di connettermi con il presente".

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Insomma, un passatempo alternativo per ravvivare le giornate intense, tra un allenamento e l'altro. Inoltre, non ci sarebbe soltanto questa tra le sue attività di sfogo. "", ha aggiunto l'attaccante. Infine, una chiosa che stimola la riflessione di tutti e sprona a trovare sempre ciò che è importante per stare bene con sé stessi: "".