Per la prima volta da quando è iniziata la stagione il Barcellona si trova ad affrontare un momento di difficoltà dopo i due KO consecutivi contro PSG (Champions League) e Real Madrid. Due sconfitte che, naturalmente, non cancellano la grande partenza della squadra di Hansi Flick che ora, però, è chiamata a reagire e l'occasione arriverà domani sera nel match casalingo contro l'Alaves. Per la partita di domani, il tecnico tedesco ha valutato le condizioni dei suoi giocatori più rappresentativi: Lamine Yamal e Raphinha. Ecco le sue parole.

Flick: "Sono molto orgoglioso di Yamal. Raphinha? Ha il Barça nel cuore"

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Ilvuole ripartire immediatamente dopo le due sconfitte consecutive contro. I blaugrana scenderanno in campo domani sera contro l'nella sfida valida per l'11^giornata di, sfida che arriva in un momento non molto facile ma che non preoccupa più di tanti l'allenatore Hansi Flick . Intervenuto questa mattina in conferenza stampa, il tedesco ha prima voluto ringraziare la dirigenza catalana per il sostegno ricevuto e poi ha parlato delle sue ultime valutazioni su alcuni giocatori in vista della partita di domani.Come l'ex allenatore dellaha dichiarato,potrebbe non essere delle partita non essendo in perfetta forma fisica, ma soprattutto ha rilasciato alcune dichiarazioni sui suoi due assi: Lamine Yamal e Raphinha. Lo spagnolo, come ricordiamo, è reduce dal terzo posto nella corsa al, poi vinto da. Un risultato che non lo ha certo soddisfatto ma Flick lo ha visto con la giusta concentrazione nelle ultime sessioni di allenamento: "Kane meritava di vincerlo ma anche Lamine aveva tutto per meritarlo. Mi è piaciuto anche il suo gesto verso Cubarsi. Ha reagito benissimo - ha dichiarato - lo vedo molto concentrato. Così reagiscono i veri campioni".

SIVIGLIA, SPAGNA - 19 SETTEMBRE: Raphinha del FC Barcelona (a destra) festeggia con il compagno di squadra Lamine Yamal dopo aver segnato il secondo gol della propria squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Sevilla FC e FC Barcelona, ​​disputata allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán il 19 settembre 2026 a Siviglia, in Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Raphinha, dal canto suo, è reduce dalla rete contro il Real Madrid (inutile ai fini del risultato) ma ultimamente le sue prestazioni non sono state molto esaltanti come all'inizio della stagione. Motivo? I troppi impegni tra club e Brasile: "Dopo la pausa per le nazionali è arrivato infortunato. E' un giocatore molto importanti e si vede che ha il club nel cuore ma se il Brasile lo chiama vuole esserci. Dobbiamo essere in grado di gestirlo anche perché un viaggio da Singapore fino a qui non è l'ideale per un calciatore. Ma non dipende da me". Conclude Flick.