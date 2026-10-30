Il tecnico tedesco sta valutando le condizioni della squadra in vista della sfida di domani contro l'Alaves, importante per ripartire dopo il KO nel Clasico
Per la prima volta da quando è iniziata la stagione il Barcellona si trova ad affrontare un momento di difficoltà dopo i due KO consecutivi contro PSG (Champions League) e Real Madrid. Due sconfitte che, naturalmente, non cancellano la grande partenza della squadra di Hansi Flick che ora, però, è chiamata a reagire e l'occasione arriverà domani sera nel match casalingo contro l'Alaves. Per la partita di domani, il tecnico tedesco ha valutato le condizioni dei suoi giocatori più rappresentativi: Lamine Yamal e Raphinha. Ecco le sue parole.
Flick: "Sono molto orgoglioso di Yamal. Raphinha? Ha il Barça nel cuore"Il Barcellona vuole ripartire immediatamente dopo le due sconfitte consecutive contro PSG e Real Madrid. I blaugrana scenderanno in campo domani sera contro l'Alaves nella sfida valida per l'11^giornata di LaLiga, sfida che arriva in un momento non molto facile ma che non preoccupa più di tanti l'allenatore Hansi Flick. Intervenuto questa mattina in conferenza stampa, il tedesco ha prima voluto ringraziare la dirigenza catalana per il sostegno ricevuto e poi ha parlato delle sue ultime valutazioni su alcuni giocatori in vista della partita di domani.
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Raphinha, dal canto suo, è reduce dalla rete contro il Real Madrid (inutile ai fini del risultato) ma ultimamente le sue prestazioni non sono state molto esaltanti come all'inizio della stagione. Motivo? I troppi impegni tra club e Brasile: "Dopo la pausa per le nazionali è arrivato infortunato. E' un giocatore molto importanti e si vede che ha il club nel cuore ma se il Brasile lo chiama vuole esserci. Dobbiamo essere in grado di gestirlo anche perché un viaggio da Singapore fino a qui non è l'ideale per un calciatore. Ma non dipende da me". Conclude Flick.
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