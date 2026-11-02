Il Camp Nou si candida a diventare il palcoscenico della finale dei Mondiali del 2030 e, nelle ultime ore, è arrivata un'apertura importante da parte della Federcalcio spagnola. Rafael Louzán, presidente della RFEF, ha infatti riconosciuto che esistono possibilità concrete affinché il nuovo stadio del Barcellona ospiti la partita più attesa della competizione.

Le sue parole sono arrivate durante un evento organizzato a Barcellona, alla presenza del sindaco Jaume Collboni e del presidente blaugrana Joan Laporta, che hanno ribadito la volontà di portare la finale in città.

Louzán apre alla candidatura di Barcellona: "Ci sono possibilità che la finale si giochi al Camp Nou"

Le dichiarazioni del presidente della RFEF sono arrivate durante la presentazione della mostra Reyes del Mundo, organizzata dalla Federcalcio spagnola e inaugurata lunedì 2 novembre presso il Comune di Barcellona. All'evento erano presenti anche il sindaco Jaume Collboni, il presidente del Barcellona Joan Laporta e il responsabile dello sport del governo catalano, Berni Álvarez.

In questa occasione, Louzán ha commentato le richieste delle istituzioni catalane, che spingono affinché la finale del Mondiale 2030 venga disputata proprio nello stadio blaugrana: "Il sindaco ha detto che gli piacerebbe che questa Coppa potesse essere qui nel 2030. Speriamo che sia così, perché, come sapete, ci sono delle possibilità. E speriamo anche che sia la Spagna a sollevare nuovamente questo trofeo".

BARCELLONA, SPAGNA - 10 MAGGIO: (Da sinistra a destra) Il presidente della LaLiga EA Sports Javier Tebas, il presidente della Federazione calcistica spagnola (RFEF) Rafael Louzan e il presidente eletto dell'FC Barcelona Joan Laporta osservano prima della partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Madrid CF allo Spotify Camp Nou, il 10 maggio 2026 a Barcellona, ​​in Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

"Abbiamo un rapporto molto stretto con il Comune di Barcellona, con la Generalitat e soprattutto con i principali club della città, il Barcellona e l'Espanyol. Stiamo lavorando tutti insieme", ha aggiunto Louzán, evidenziando la collaborazione tra le istituzioni e le società calcistiche catalane per valorizzare le candidature del territorio.

🗣️🇪🇸 Rafael Louzán apuesta por el Camp Nou como sede de la final del Mundial 2030 durante la presentación de la exposición “Reyes del Mundo” en Barcelona #campnou #barça #mundial #españa pic.twitter.com/CYxBkYHeaZ — MARCA (@marca) November 2, 2026

La corsa resta tuttavia aperta, con il Santiago Bernabéu incluso tra le possibili sedi spagnole, mentre la decisione definitiva spetterà alla FIFA. Louzán ha comunque ribadito la propria speranza che la finale si disputi in Spagna, sottolineando anche l'impegno del Real Madrid nella candidatura: "Anche il Real Madrid sta lavorando per farsi trovare pronto, ma ci auguriamo che la finale si giochi comunque in Spagna".