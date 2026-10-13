Il Mondiale del centenario sarà ospitato da Spagna, Portogallo e Marocco, con tre gare anche in Argentina, Paraguay e Uruguay
Per il centenario della Coppa del Mondo, la televisione spagnola cambia volto: Netflix si è aggiudicata i diritti televisivi in esclusiva dei Mondiali 2030 in Spagna e Andorra e trasmetterà in diretta tutte le 104 partite del torneo: un’operazione senza precedenti e la prima mossa del colosso streaming americano nel mondo del calcio.
Netflix si prende il Mondiale per i diritti in SpagnaL’edizione del centenario sarà ospitata da Spagna, Portogallo e Marocco, con alcune gare in programma anche in Argentina, Paraguay e Uruguay, il Paese che nel 1930 organizzò il primo torneo della storia. Un calendario disteso su tre continenti, che ora trova in Netflix il proprio distributore per il mercato spagnolo e andorrano.
A commentare l’accordo è stato Bela Bajaria, Chief Content Officer di Netflix, in un comunicato: “Pochi eventi uniscono le persone come la Coppa del Mondo. Ero sugli spalti quest’anno quando la Spagna ha sollevato il trofeo, testimone della passione, dell’orgoglio e delle storie che si celano dietro questo evento, tutte cose che entrano a far parte della cultura di una nazione e risuonano per generazioni. Con la Spagna che ospiterà l’evento nel 2030, siamo entusiasti di portare tutte le partite ai tifosi spagnoli e andorrani su Netflix”.
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Le partite della SpagnaL'accordo ovviamente non lascia fuori chi non ha l'abbonamento. Nel comunicato Netflix spiega che una partita al giorno sarà visibile gratuitamente: “Una selezione di partite, incluse tutte le partite della Spagna, le due semifinali e la finale, sarà offerta su un canale nazionale gratuito, garantendo così un’ampia accessibilità al pubblico spagnolo”.
L’offerta annunciata andrà oltre la semplice diretta: Netflix offrirà una copertura completa del torneo, con programmi prima della gara, durante l’intervallo e dopo il fischio finale, appuntamenti quotidiani e contenuti che facciano crescere l’attesa già nei mesi che precedono il torneo. Quello di Netflix è un ingresso strategico che potrebbe rivoluzionare la classica visione delle partite.
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