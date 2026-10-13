Per il centenario della Coppa del Mondo, la televisione spagnola cambia volto: Netflix si è aggiudicata i diritti televisivi in esclusiva dei Mondiali 2030 in Spagna e Andorra e trasmetterà in diretta tutte le 104 partite del torneo: un’operazione senza precedenti e la prima mossa del colosso streaming americano nel mondo del calcio.

Netflix si prende il Mondiale per i diritti in Spagna

L’edizione del centenario sarà ospitata da, con alcune gare in programma anche in, il Paese che nel 1930 organizzò il primo torneo della storia. Un calendario disteso su tre continenti, che ora trova inil proprio distributore per il mercato spagnolo e andorrano.

A commentare l’accordo è stato Bela Bajaria, Chief Content Officer di Netflix, in un comunicato: “Pochi eventi uniscono le persone come la Coppa del Mondo. Ero sugli spalti quest’anno quando la Spagna ha sollevato il trofeo, testimone della passione, dell’orgoglio e delle storie che si celano dietro questo evento, tutte cose che entrano a far parte della cultura di una nazione e risuonano per generazioni. Con la Spagna che ospiterà l’evento nel 2030, siamo entusiasti di portare tutte le partite ai tifosi spagnoli e andorrani su Netflix”.

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Le partite della Spagna

L'accordo ovviamente non lascia fuori chi non ha l'abbonamento. Nel comunicatospiega che una partita al giorno sarà visibile gratuitamente: “Una selezione di partite, incluse tutte le partite della Spagna, le due semifinali e la finale, sarà offerta su un canale nazionale gratuito, garantendo così un’ampia accessibilità al pubblico spagnolo”.

SIVIGLIA, SPAGNA - 29 SETTEMBRE: Lamine Yamal (Spagna) festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Spagna e Croazia, disputata allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán il 29 settembre 2026 a Siviglia, in Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

L’offerta annunciata andrà oltre la semplice diretta: Netflix offrirà una copertura completa del torneo, con programmi prima della gara, durante l’intervallo e dopo il fischio finale, appuntamenti quotidiani e contenuti che facciano crescere l’attesa già nei mesi che precedono il torneo. Quello di Netflix è un ingresso strategico che potrebbe rivoluzionare la classica visione delle partite.