Domani sera, martedì 6 ottobre alle 20.45, la Spagna di Luis de la Fuente sarà ospite della Croazia presso lo Stadion Poljud di Split. Si tratta della quarta ed ultima giornata in UEFA Nations League di questa sosta delle nazionali. I campioni d'Europa e del mondo in carica si apprestano a giocare la gara da favoritissimi, dopo che la Croazia è stata travolta 0-7 dall'Inghilterra.

Spagna, de la Fuente non vuole cali: "Croazia? Resta una squadra fantastica"

Alla gara con i croati la Spagna arriva, avendo vinto tutte le prime tre partite del gruppo 3 della Lega A. 10 i gol segnati fin qui da Yamal e compagni, mentre 4 sono quelli concessi. Nonostante il dominio incontrastato nel girone, de la Fuente vuolee ipotecare immediatamente il passaggio ai quarti di finale della competizione. Di seguito, la riflessione sui prossimi avversari: "Il 7-0? Incidente di percorso, come quello del Brasile con la Germania ai Mondiali 2014 o come il 6-0 della Spagna sulla Germania".

OVIEDO, SPAGNA - 03 OTTOBRE: Luis De La Fuente, allenatore della Spagna, osserva prima della partita del girone della UEFA Nations League 2026/27 tra Spagna e Repubblica Ceca al Carlos Tartiere il 03 ottobre 2026 a Oviedo, Spagna. (Foto di Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Insomma, nessuna crisi avrebbe investito la nazionale di Luka Modric per il CT della Roja. "Saremo motivati e ci piace giocare in ambienti come questi. Bello sentire la passione e la spinta del pubblico, a favore o contro che sia". Un estratto delle dichiarazioni ha riguardato le possibili scelte tecnico-tattiche dell'allenatore: "Yamal? Ho già parlato del fatto che sia difficile tenere 4 partite. Bisogna schierare una squadra che sia in condizioni perfette. Sottolineo una cosa importante: nessuno farà più di 270 minuti. Yamal ha fatto due partite su tre, Laporte lo stesso. Ci giochiamo la qualificazione".

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Al netto dell'inevitabile turnover, dati i continui impegni e le sollecitazioni muscolari, l'impegno dei calciatori non è in discussione, anzi: "Valutiamo se sia inconveniente o meno. Ora è in un grande momento di forma, è il nostro riferimento.".