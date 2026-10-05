La Spagna, con una stella in più sul petto, ha ripreso a dominare in Nations League, facendo il vuoto contro Inghilterra, Croazia e Cechia nel segno di Lamine Yamal, autore di 4 gol in 3 partite. Sul fuoriclasse iberico e sulla macchina da gol chiamata Barcellona si è espresso una delle più grandi leggende blaugrana, Andres Iniesta, intervistato dal Mundo Deportivo.

L'incoronazione di Don Andres

Dopo unaal di sotto delle possibilità per via dei postumi dell'infortunio,è tornato a incantare al Camp Nou e con la Roja. Dall'inizio di stagione ha segnato 12 gol e servito 7 assist che lo hanno, potentemente, candidato alnon ha dubbi: "No, non è normale, perché altrimenti ci sarebbero più giocatori che potrebbero farlo. Non è normale e la cosa bella e più importante di tutto questo è quell'ambizione e quella naturalezza che lo possono portare a pensare che il futuro sarà luminoso".

OVIEDO, SPAIN - OCTOBER 03: Lamine Yamal della Spagna festeggia il gol del primo goal della sua squadra durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Spagna e Repubblica Ceca al Carlos Tartiere il 3 ottobre 2026 a Oviedo, Spagna. (Photo by Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Il vero obiettivo per un calciatore, secondo il match winner dei Mondiali 2010, è ciò che si deve guadagnare annualmente: "La vera chiave e sfida per giocatori speciali come Yamal, che alla loro età hanno già vinto i trofei più importanti, non è ciò che si è guadagnato, ma ciò che si deve continuare a guadagnare ogni anno".

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L'eredità del Barça in questa Roja

Interrogato sulle similitudini tra le due versioni campioni del mondo,crede che ci sia una percentuale importante che derivi dal: "Sicuramente, e l'hanno detto in un modo o nell'altro,. C'è, ad esempio, una parte piuttosto importante del Barça in questo caso, combinata con diversi giocatori di altre squadre che contribuiscono molto bene, come fu anche nel nostro caso. Penso che sia bello, è un'identità molto marcata e molto bella da vedere".

JOHANNESBURG, SUDAFRICA - 11 LUGLIO: Lo spagnolo Andrés Iniesta festeggia il primo gol della sua squadra durante la finale della Coppa del Mondo FIFA 2010 in Sudafrica tra Paesi Bassi e Spagna, disputata l'11 luglio 2010 al Soccer City Stadium di Johannesburg, in Sudafrica. (Foto di Jamie McDonald/Getty Images)

Infine, Iniesta esalta le Furie Rosse: "Come calciatori spagnoli o come nazionale, ci sentiamo molto identificati e molto orgogliosi che la nazionale giochi così e che abbia l'impatto che ha. Al momento non esiste una nazionale come quella spagnola".