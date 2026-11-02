Il Paris Saint-Germain punta a mantenere altissimo il proprio livello, lavorando sia sui risultati collettivi sia sulla crescita individuale dei suoi protagonisti, tra cui Joao Neves, ormai diventato un elemento fondamentale nello scacchiere tattico di Luis Enrique.

Nonostante il contributo già offerto alla squadra, il centrocampista portoghese è chiamato dal proprio allenatore a compiere un ulteriore salto di qualità sul piano offensivo, seguendo una mentalità che non lascia spazio all'appagamento e punta al miglioramento continuo. In un'intervista concessa a Canal+, Neves ha raccontato direttamente le aspettative del suo tecnico soffermandosi sugli obiettivi personali che gli sono stati assegnati.

Joao Neves svela le richieste di Luis Enrique: "Vuole sempre di più"

❤️💙🎙️🇵🇹 João Neves : "Luis Enrique a cette mentalité. Il veut que je fasse dix buts et dix passes décisives, et ça, c’est un objectif. La manière de jouer de Luis Enrique, c’est de demander aux milieux de terrain de marquer des buts, d’aller chercher des buts, parce qu’on ne… pic.twitter.com/i1mE8AmPhT — Paris No Limit (@Xparisnolimit) November 1, 2026

Nel corso dell'intervista, Joao Neves ha spiegato come Luis Enrique gli abbia indicato: "Lui ha questa mentalità, vuole che io arrivi a dieci gol e dieci assist. È un obiettivo che mi ha indicato", ha raccontato Neves, sottolineando come questa richiesta sia strettamente collegata all'idea di calcio del tecnico spagnolo."Non giochiamo con un vero numero nove e il suo modo di interpretare il calcio permette anche a noi centrocampisti di trovare la via del gol", ha aggiunto il portoghese, spiegando come, indipendentemente dal ruolo ricoperto in campo.

BUDAPEST, UNGHERIA - 30 MAGGIO: Joao Neves e Lucas Beraldo del Paris Saint-Germain festeggiano dopo la vittoria ai tiri di rigore nella finale della UEFA Champions League 2026 tra Paris Saint-Germain e Arsenal FC, disputata il 30 maggio 2026 alla Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Neves ha infine evidenziato l'atteggiamento quotidiano del proprio allenatore, capace di trasmettere tranquillità ai suoi giocatori senza rinunciare a stimolarli continuamente: "Mi aiuta molto a rimanere tranquillo, ma allo stesso tempo mi spinge a fare sempre qualcosa in più. Non è mai completamente soddisfatto di noi, vuole sempre di più".