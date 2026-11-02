Il tecnico spagnolo continua a spingere il centrocampista portoghese verso nuovi traguardi personali chiedendogli un contributo sempre più importante nella fase offensiva della squadra parigina.
Psg, Joao Neves vintage: arriva in allenamento in furgoncino!
Il Paris Saint-Germain punta a mantenere altissimo il proprio livello, lavorando sia sui risultati collettivi sia sulla crescita individuale dei suoi protagonisti, tra cui Joao Neves, ormai diventato un elemento fondamentale nello scacchiere tattico di Luis Enrique.
Nonostante il contributo già offerto alla squadra, il centrocampista portoghese è chiamato dal proprio allenatore a compiere un ulteriore salto di qualità sul piano offensivo, seguendo una mentalità che non lascia spazio all'appagamento e punta al miglioramento continuo. In un'intervista concessa a Canal+, Neves ha raccontato direttamente le aspettative del suo tecnico soffermandosi sugli obiettivi personali che gli sono stati assegnati.
Joao Neves svela le richieste di Luis Enrique: "Vuole sempre di più"Nel corso dell'intervista, Joao Neves ha spiegato come Luis Enrique gli abbia indicato traguardi statistici particolarmente ambiziosi: "Lui ha questa mentalità, vuole che io arrivi a dieci gol e dieci assist. È un obiettivo che mi ha indicato", ha raccontato Neves, sottolineando come questa richiesta sia strettamente collegata all'idea di calcio del tecnico spagnolo. "Non giochiamo con un vero numero nove e il suo modo di interpretare il calcio permette anche a noi centrocampisti di trovare la via del gol", ha aggiunto il portoghese, spiegando come il sistema di gioco di Luis Enrique favorisca gli inserimenti e la partecipazione offensiva di tutti gli interpreti, indipendentemente dal ruolo ricoperto in campo.
Neves ha infine evidenziato l'atteggiamento quotidiano del proprio allenatore, capace di trasmettere tranquillità ai suoi giocatori senza rinunciare a stimolarli continuamente: "Mi aiuta molto a rimanere tranquillo, ma allo stesso tempo mi spinge a fare sempre qualcosa in più. Non è mai completamente soddisfatto di noi, vuole sempre di più".
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