Il futuro di Michael Carrick sulla panchina del Manchester United è sempre più incerto. Secondo Henry Winter, giornalista intervenuto a TalkSPORT, le prossime due partite potrebbero rappresentare gli ultimi impegni del tecnico prima di un possibile esonero. I Red Devils arrivano dalle sconfitte contro Bournemouth e Chelsea, risultati che hanno ulteriormente alimentato i dubbi sulla gestione dell'allenatore. La pausa per le nazionali di novembre potrebbe diventare il momento scelto dalla dirigenza per prendere una decisione definitiva.

Manchester United, Roma e Aston Villa possono decidere il futuro di Carrick

Nonostante la pressione crescente, Carrick dovrebbe essere regolarmente in panchina nella sfida contro la Roma , prima di affrontare l'in campionato. Secondo Winter, proprio la partita contro la formazione di Birmingham potrebbe precedere l'eventuale separazione, sfruttando la sosta internazionale per organizzare il cambio in panchina. Il giornalista ha spiegato il suo punto di vista, sottolineando come le pause per le nazionali offrano alle società il tempo necessario per intervenire: "Probabilmente perderà il posto durante la pausa per le Nazionali".

LONDRA, INGHILTERRA - 31 OTTOBRE: Michael Carrick, allenatore del Manchester United, applaude i tifosi al termine della partita di Premier League 2026/27 tra Chelsea FC e Manchester United, disputata allo Stamford Bridge il 31 ottobre 2026 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

La dirigenza dello United sarebbe inoltre divisa sulla scelta del possibile successore. Tra i nomi valutati figurano Eddie Howe e Julian Nagelsmann, ma al momento non risulta ufficializzata alcuna decisione sull'eventuale sostituzione di Carrick.

La crisi dello United va oltre l'allenatore

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Winter ritiene che attribuire tutte le responsabilità al tecnico sarebbe riduttivo. Secondo il giornalista, la squadra avrebbe bisogno di una profonda revisione della rosa, anche alla luce dellee degli errori commessi in campo.Nel suo intervento, Winter ha difeso Carrick da alcune critiche, ricordando che l'allenatore non può essere considerato responsabile di ogni occasione sprecata o errore individuale. La conclusione è netta: cambiare guida tecnica potrebbe non bastare per risolvere i problemi strutturali del Manchester United. Le prossime due gare potrebbero quindi chiarire il destino dell'allenatore, ma la crisi dei Red Devils sembra coinvolgere l'intero progetto sportivo del club.