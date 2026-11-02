Dopo le sconfitte contro Bournemouth e Chelsea, Carrick è sotto pressione. Henry Winter prevede una possibile svolta durante la pausa per le nazionali
Manchester United, i tifosi scelgono da che parte stare: applausi per Carrick, fischi per la squadra
Il futuro di Michael Carrick sulla panchina del Manchester United è sempre più incerto. Secondo Henry Winter, giornalista intervenuto a TalkSPORT, le prossime due partite potrebbero rappresentare gli ultimi impegni del tecnico prima di un possibile esonero. I Red Devils arrivano dalle sconfitte contro Bournemouth e Chelsea, risultati che hanno ulteriormente alimentato i dubbi sulla gestione dell'allenatore. La pausa per le nazionali di novembre potrebbe diventare il momento scelto dalla dirigenza per prendere una decisione definitiva.
Manchester United, Roma e Aston Villa possono decidere il futuro di CarrickNonostante la pressione crescente, Carrick dovrebbe essere regolarmente in panchina nella sfida contro la Roma, prima di affrontare l'Aston Villa in campionato. Secondo Winter, proprio la partita contro la formazione di Birmingham potrebbe precedere l'eventuale separazione, sfruttando la sosta internazionale per organizzare il cambio in panchina. Il giornalista ha spiegato il suo punto di vista, sottolineando come le pause per le nazionali offrano alle società il tempo necessario per intervenire: "Probabilmente perderà il posto durante la pausa per le Nazionali".
La dirigenza dello United sarebbe inoltre divisa sulla scelta del possibile successore. Tra i nomi valutati figurano Eddie Howe e Julian Nagelsmann, ma al momento non risulta ufficializzata alcuna decisione sull'eventuale sostituzione di Carrick.
La crisi dello United va oltre l'allenatoreWinter ritiene che attribuire tutte le responsabilità al tecnico sarebbe riduttivo. Secondo il giornalista, la squadra avrebbe bisogno di una profonda revisione della rosa, anche alla luce delle carenze emerse sul mercato e degli errori commessi in campo.
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