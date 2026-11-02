Asciugate le lacrime del ritiro dalla nazionale argentina, Lionel Messi torna a dominare i campi della MLS. Durante l'ultima gara dell'Inter Miami, infatti, La Pulga ha guidato la rimonta della squadra della Florida sul New England Revolution, siglando un assist e un gol decisivo per la vittoria degli Herons. Un successo importante sia per il club di Vice City sia per la stella argentina, arrivata a 26 gol e 16 assist stagionali ma, soprattutto, a quota 937 reti in carriera. Numeri che avvicinano ancor di più l'ex fenomeno di Barcellona e Paris Saint-Germain allo storico traguardo dei 1.000 gol segnati in carriera.

Messi trascina l'Inter Miami: rimonta con gol e assist

Arrivato agli sgoccioli di una faticosa regular season,continua a infiammare il popolo della Florida attraverso l'ennesima grande prestazione. Nella notte contro il New England Revolution, scontro decisivo nel gruppo Est per il piazzamento per il secondo/terzo posto in zona playoff, l'va subito sotto nel punteggio al minuto 53' con la rete dell'esterno ungherese

Nonostante lo svantaggio, però, il club della Florida riesce rapidamente a rialzare la testa e completare una splendida rimonta grazie allo straordinario talento dell'ormai ex n.10 dell'Albiceleste. Al 53', infatti, Lionel Messi serve di testa l'assist per l'1-1 firmato dall'attaccante messicano German Berterame. 14 minuti più tardi sarà la stessa stella argentina a siglare il gol della vittoria degli Herons, liberandosi con una magia delle sue dalla marcatura di ben due uomini per poi arrivare a battere il portiere Turner grazie a un micidiale uno-due con il centrocampista venezuelano Telasco Segovia.

OMG! MESSI! 😱



Leo dribbles past 3 defenders and scores to give @InterMiamiCF the lead! pic.twitter.com/dqIq5O5xxJ — Major League Soccer (@MLS) November 2, 2026

La corsa verso i 1.000 gol: ne mancano soltanto 63

Lionel Messi in America con il suo Inter Miami. Firmando il gol vittoria contro il New England Revolution, l'ex Barça è infatti arrivato a totalizzare ben 937 reti in carriera, un -63 che adesso rende effettivamente possibile il raggiungimento di quello che sarebbe l'ennesimo storico record della Pulga. Il traguardo delle 1.000 reti in carriera, praticamente a senso unico fino a qualche tempo fa, potrebbe adesso diventare una corsa a due: da un lato Cristiano Ronaldo alla guida del suo Al-Nassr in Medio Oriente, dall'altroin America con il suo Inter Miami. Firmando il gol vittoria contro il New England Revolution, l'ex Barça è infatti arrivato a totalizzare benin carriera, un -63 che adesso rende effettivamente possibile il raggiungimento di quello che sarebbe l'ennesimo storico record della Pulga.

MEDELLIN, COLOMBIA - 31 GENNAIO: Lionel Messi dell'Inter Miami controlla la palla durante una partita amichevole tra l'Atlético Nacional e l'Inter Miami all'Estadio Atanasio Girardot il 31 gennaio 2026 a Medellin, Colombia. (Foto di Gabriel Aponte/Getty Images)

L'ormai ex capitano della Selecciòn argentina ha già totalizzato 26 reti e 16 assist in questa stagione di MLS e, aspettando l'inizio dei playoff, il bottino di Lionel Messi potrebbe ulteriormente crescere, avvicinandosi sempre di più al possibile millesimo gol in carriera. Di conseguenza, con Cristiano Ronaldo ormai in dirittura d'arrivo con 991 gol all'attivo e la linea del traguardo praticamente a pochi passi, dopo la festa del fenomeno portoghese l'attenzione potrebbe quindi spostarsi sulla stella argentina, rinnovando l'ennesimo scontro a distanza tra i due calciatori che più di tutti hanno segnato l'era moderna di questo meraviglioso sport.