Il BOAT, acronimo di Ballon d'Or All Time, è stato ideato da France Football per coinvolgere i tifosi di tutto il mondo, permettendo loro di votare al costo di un euro e potenzialmente all'infinito, il Pallone d'Oro migliore di tutti i tempi. A vincere è stata la versione del 2008 di Cristiano Ronaldo, quando con la maglia del Manchester United vinse la Premier League e la Champions League in finale contro il Chelsea. Il portoghese, che ha battuto il Messi del 2012, ha voluto ringraziare i suoi fan in giro per il pianeta con un post sui propri account social.

Il ringraziamento

Il premio, va detto, non è né riconosciuto ufficialmente né una sostituzione delche, stando alle ultime informazioni, dovrebbe essere assegnato l'anno prossimo, per la cerimonia del 2029. Tuttavia, la scelta dei tifosi è stata chiara e lampante. A vincere con una percentuale netta è stato, appunto, Cristiano Ronaldo . Il primo dei cinque Palloni d'Oro sollevati dal campione portoghese, quando vestiva la maglia del, ha spazzato via la concorrenza, mettendosi alle spalle l'acerrimo rivalee la sua versione da 91 gol annuali del

MANCHESTER, UNITED KINGDOM - DECEMBER 10: Cristiano Ronaldo (C) del Manchester United riceve il Pallone d'Oro come Calciatore Europeo dell'Anno affiancato dai vincitori precedenti Denis Law (L) e Bobby Charlton prima della partita del Gruppo E di UEFA Champions League tra Manchester United e Aalborg a Old Trafford il 10 dicembre 2008 a Manchester, Inghilterra. (Photo by Alex Livesey/Getty Images)

Il classe 1985, oggi all'Al Nassr, ha voluto esprimere la sua gratitudine a tutti i fan che hanno speso dei soldi per votarlo e coronarlo come il miglior Pallone d'Oro All Time. Queste le parole di CR7 sui propri social: "Il calcio appartiene ai tifosi. Grazie a tutti i tifosi di tutto il mondo, il Ballon d'Or All Time è anche vostro".

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Una frecciata?

ha voluto rimarcare come il calcio appartenga ai tifosi. Una verità, ma anche una possibile frecciata verso il sistema di votazione canonico del, a uso e consumo dei giornalisti dei paesi nella top 100 del ranking globale. Va ricordato come il portoghese, dopo il mancato premio nel 2018, poi finito tra le mani di, vincitore della Champions con ile finalista Mondiale con la, oltre che suo compagno di squadra, disertò la cerimonia e non si presentò più nelle edizioni successive. Si tratta di una frase innocua o di una risposta velata ai criteri di assegnazione?