Il voto dei tifosi incorona Cristiano Ronaldo come il migliore di sempre per la sua prima vittoria al Pallone d'Oro nel 2008, davanti al trionfo di Messi del 2012

Alex Bianchi
70th Ballon D'Or Ceremony - Arrivals

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Una rivalità immortale e che continua ad arricchirsi con un nuovo capitolo: è ancora una volta Cristiano Ronaldo contro Messi, ma questa volta il vincitore è stato decretato dai tifosi. A trionfare è stato il fenomeno portoghese, premiato come il Pallone d'Oro migliore di sempre in seguito ad una delle stagioni più memorabili della sua carriera come quella del 2008, nel Manchester United di Alex Ferguson: annata in cui CR7 ha sollevato il suo primo riconoscimento in carriera.

CR7 davanti a Messi nella classifica 'B.O.A.T.': decisiva la stagione 2007/08

Cristiano Ronaldo conquista il titolo di miglior vincitore del Pallone d'Oro di sempre, superando Leo Messi nella speciale votazione 'Best of All Time', promossa per celebrare le migliori stagioni dei campioni che hanno conquistato più volte il prestigioso riconoscimento: come riportato dai vari media nella giornata di ieri, i tifosi hanno colto la stagione 2007/08 del portoghese, quella che gli consegnò il primo Pallone d'Oro della carriera. Il riconoscimento premia una delle annate più brillanti di CR7, protagonista con il Manchester United sia in Premier League, che in Champions. A soli 23 anni, Ronaldo fu determinante nella conquista dei due principali trofei della stagione dei Red Devils, concludendo l'annata con 42 gol in tutte le competizioni e confermandosi uno degli attaccanti più incisivi del panorama internazionale.
Manchester United v Aalborg - UEFA Champions League

Il successo europeo con lo United, unito alla vittoria in campionato e ai riconoscimenti individuali, rese quella stagione il punto di partenza di un percorso straordinario, dando inizio alla leggenda di CR7: il portoghese avrebbe poi conquistato altri quattro Palloni d'Oro, nel 2013, 2014, 2016 e 2017.

Manchester United v Chelsea - Uefa Champions League Final
MOSCA - 21 MAGGIO: Cristiano Ronaldo del Manchester United tiene il trofeo dopo la vittoria nella partita finale di UEFA Champions League tra Manchester United e Chelsea allo stadio Luzhniki il 21 maggio 2008 a Mosca, Russia. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Messi secondo dopo l'annata del 2012 con il Barcellona

Se la stagione 2007/08 di Ronaldo fu quella della consacrazione internazionale, il 2012 di Leo Messi, piazzato al secondo posto della classifica, rappresentò una delle annata statisticamente più impressionanti della storia del calcio. Con la maglia del Barcellona, l'argentino segnò 91 gol in partite ufficiali nell'anno solare, stabilendo un primato straordinario: 79 reti con il club catalano e 12 con la Nazionale argentina. A soli 25 anni, Messi trasformò la continuità realizzativa in un marchio distintivo, andando a segno in campionato, in Champions League e nelle competizioni nazionali: nel 2012 superò anche il precedente record di Gerd Muller, che aveva realizzato 85 reti ufficiali in un anno solare nel 1972.
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Nonostante il Barcellona non riuscisse a conquistare né la Liga né la Champions in quella stagione, le prestazioni individuali dell'argentino furono eccezionali: il suo quarto Pallone d'Oro consecutivo, assegnatoli nel gennaio del 2013 per il 2012, certificò un dominio individuale senza precedenti nella storia del premio. Insomma, una rivalità che non li vede più da diversi anni affrontarsi sul campo, ma che continua ad alimentarne la leggenda e il dibattito: almeno in questa speciale votazione, tuttavia, c'è un verdetto dei tifosi e ha premiato CR7.

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