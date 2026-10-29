Il voto dei tifosi incorona Cristiano Ronaldo come il migliore di sempre per la sua prima vittoria al Pallone d'Oro nel 2008, davanti al trionfo di Messi del 2012
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Una rivalità immortale e che continua ad arricchirsi con un nuovo capitolo: è ancora una volta Cristiano Ronaldo contro Messi, ma questa volta il vincitore è stato decretato dai tifosi. A trionfare è stato il fenomeno portoghese, premiato come il Pallone d'Oro migliore di sempre in seguito ad una delle stagioni più memorabili della sua carriera come quella del 2008, nel Manchester United di Alex Ferguson: annata in cui CR7 ha sollevato il suo primo riconoscimento in carriera.
CR7 davanti a Messi nella classifica 'B.O.A.T.': decisiva la stagione 2007/08Cristiano Ronaldo conquista il titolo di miglior vincitore del Pallone d'Oro di sempre, superando Leo Messi nella speciale votazione 'Best of All Time', promossa per celebrare le migliori stagioni dei campioni che hanno conquistato più volte il prestigioso riconoscimento: come riportato dai vari media nella giornata di ieri, i tifosi hanno colto la stagione 2007/08 del portoghese, quella che gli consegnò il primo Pallone d'Oro della carriera. Il riconoscimento premia una delle annate più brillanti di CR7, protagonista con il Manchester United sia in Premier League, che in Champions. A soli 23 anni, Ronaldo fu determinante nella conquista dei due principali trofei della stagione dei Red Devils, concludendo l'annata con 42 gol in tutte le competizioni e confermandosi uno degli attaccanti più incisivi del panorama internazionale.
Il successo europeo con lo United, unito alla vittoria in campionato e ai riconoscimenti individuali, rese quella stagione il punto di partenza di un percorso straordinario, dando inizio alla leggenda di CR7: il portoghese avrebbe poi conquistato altri quattro Palloni d'Oro, nel 2013, 2014, 2016 e 2017.
Messi secondo dopo l'annata del 2012 con il BarcellonaSe la stagione 2007/08 di Ronaldo fu quella della consacrazione internazionale, il 2012 di Leo Messi, piazzato al secondo posto della classifica, rappresentò una delle annata statisticamente più impressionanti della storia del calcio. Con la maglia del Barcellona, l'argentino segnò 91 gol in partite ufficiali nell'anno solare, stabilendo un primato straordinario: 79 reti con il club catalano e 12 con la Nazionale argentina. A soli 25 anni, Messi trasformò la continuità realizzativa in un marchio distintivo, andando a segno in campionato, in Champions League e nelle competizioni nazionali: nel 2012 superò anche il precedente record di Gerd Muller, che aveva realizzato 85 reti ufficiali in un anno solare nel 1972.
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