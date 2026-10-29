Una rivalità immortale e che continua ad arricchirsi con un nuovo capitolo: è ancora una volta Cristiano Ronaldo contro Messi, ma questa volta il vincitore è stato decretato dai tifosi. A trionfare è stato il fenomeno portoghese, premiato come il Pallone d'Oro migliore di sempre in seguito ad una delle stagioni più memorabili della sua carriera come quella del 2008, nel Manchester United di Alex Ferguson: annata in cui CR7 ha sollevato il suo primo riconoscimento in carriera.

CR7 davanti a Messi nella classifica 'B.O.A.T.': decisiva la stagione 2007/08

conquista il titolo di, superandonella speciale votazione '', promossa per celebrare le migliori stagioni dei campioni che hanno conquistato più volte il prestigioso riconoscimento: come riportato dai vari media nella giornata di ieri, i tifosi hanno colto la stagionedel portoghese, quella che gli consegnò il primo Pallone d'Oro della carriera. Il riconoscimento premia una delle annate più brillanti di CR7, protagonista con ilsia in Premier League, che in Champions. A soli 23 anni, Ronaldo fu determinante nella conquista dei due principali trofei della stagione dei Red Devils, concludendo l'annata conin tutte le competizioni e confermandosi uno degli attaccanti più incisivi del panorama internazionale.

Il successo europeo con lo United, unito alla vittoria in campionato e ai riconoscimenti individuali, rese quella stagione il punto di partenza di un percorso straordinario, dando inizio alla leggenda di CR7: il portoghese avrebbe poi conquistato altri quattro Palloni d'Oro, nel 2013, 2014, 2016 e 2017.

MOSCA - 21 MAGGIO: Cristiano Ronaldo del Manchester United tiene il trofeo dopo la vittoria nella partita finale di UEFA Champions League tra Manchester United e Chelsea allo stadio Luzhniki il 21 maggio 2008 a Mosca, Russia. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Messi secondo dopo l'annata del 2012 con il Barcellona

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Se la stagione 2007/08 di Ronaldo fu quella della consacrazione internazionale, ildi, piazzato aldella classifica, rappresentò una delle annata statisticamente più impressionanti della storia del calcio. Con la maglia del, l'argentino segnònell'anno solare, stabilendo un primato straordinario: 79 reti con il club catalano e 12 con la Nazionale argentina. A soli 25 anni, Messi trasformò la continuità realizzativa in un marchio distintivo, andando a segno in campionato, in Champions League e nelle competizioni nazionali: nel 2012 superò anche il precedentedi, che aveva realizzato 85 reti ufficiali in un anno solare nel 1972.Nonostante il Barcellona non riuscisse a conquistare né la Liga né la Champions in quella stagione, le prestazioni individuali dell'argentino furono eccezionali: il suo, assegnatoli nel gennaio del 2013 per il 2012, certificò unindividuale senza precedenti nella storia del premio. Insomma, unache non li vede più da diversi anni affrontarsi sul campo, ma che continua ad alimentarne la leggenda e il: almeno in questa speciale votazione, tuttavia, c'è undei tifosi e ha premiato