La leggenda dei Red Devils ha criticato l'atteggiamento dei giocatori dopo il KO contro il Bournemouth e ha chiesto maggiore impegno al difensore argentino
Garnacho ipnotizza Wembley: e vince lo stesso premio del gol di Rooney nel derby
La crisi del Manchester United ha scatenato l'ira di uno dei suoi più grandi idoli. Dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Bournemouth per 3-0 che ha fatto scendere i Red Devils al 16° posto, a un solo punto dalla zona retrocessione, Wayne Rooney ha criticato duramente l'atteggiamento della squadra e ha inviato un messaggio diretto e incisivo a Lisandro Martínez "accusandolo" di poco impegno.
Rooney non risparmia nessuno. Dure parole verso Martinez: "Ammetti di mettere in discussione l'allenatore"La risalita nella seconda fase della scorsa stagione è stata solo un'illusione per il Manchester United che, in questo inizio di annata, sta rivivendo i fantasmi degli ultimi anni. Dopo il duro KO casalingo contro il Bournemouth, i Red Devils occupano attualmente il 16°posto a solo un punto dalla zona salvezza. Non certo quello che si aspettavano i tifosi e soprattutto l'ex attaccante e leggenda Wayne Rooney.
Caricamento post Instagram...
L'ex attaccante si è accanito in modo particolare con Lisandro Martinez, al quale ha rimproverato lo scarso impegno mostrato fino a questo momento: "Martínez, fatti vedere: alzati e ammetti di mettere in discussione l'allenatore. Fatti vedere ", ha intimato Rooney. E ha sottolineato: "Quando Lisandro ha parlato, ho detto che avrebbe distrutto lo spogliatoio. Quello è stato l'inizio e ora lo abbiamo visto con Bruno Fernandes, perché non vogliono assumersi le proprie responsabilità".
L'argentino, infatti, era finito al centro delle polemiche al termine della sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid a causa delle dure parole rivolte contro la dirigenza, "colpevole" di un calciomercato estivo non all'altezza della situazione. Motivo per cui, nei giorni successivi, il classe '98 aveva pubblicato sui suoi social un messaggio di scuse. Infine, Rooney ha nuovamente puntato il dito contro i giocatori: "Ricevono un sacco di soldi, e il minimo che possano fare è lavorare, dimostrare di contare qualcosa e far vedere ai tifosi che ci tengono".
© RIPRODUZIONE RISERVATA