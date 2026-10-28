La crisi del Manchester United ha scatenato l'ira di uno dei suoi più grandi idoli. Dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Bournemouth per 3-0 che ha fatto scendere i Red Devils al 16° posto, a un solo punto dalla zona retrocessione, Wayne Rooney ha criticato duramente l'atteggiamento della squadra e ha inviato un messaggio diretto e incisivo a Lisandro Martínez "accusandolo" di poco impegno.

Rooney non risparmia nessuno. Dure parole verso Martinez: "Ammetti di mettere in discussione l'allenatore"

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Durante la sua partecipazione al podcast per tifosi The United Strand, il leggendario attaccante ha descritto le carenze che riscontra nei Red Devils con una singola, potente affermazione:

"Mancanza di conoscenza, mancanza di comprensione, mancanza di fame, mancanza di desiderio, mancanza di tutto".

Oltre ai risultati, ha messo in discussione la scarsa dedizione dei giocatori alla maglia: "Questi giocatori pensano di essere migliori di quanto non siano in realtà e sono molto egoisti: non gli importa dei compagni, dell'allenatore o dei tifosi. Se ne stanno lì a passeggiare e a calpestare il mister". Ha detto Rooney.

La risalita nella seconda fase della scorsa stagione è stata solo un'illusione per ilche, in questo inizio di annata, sta rivivendo i fantasmi degli ultimi anni. Dopo il duro KO casalingo contro il, i Red Devils occupano attualmente il 16°posto a solo un punto dalla zona salvezza. Non certo quello che si aspettavano i tifosi e soprattutto l'ex attaccante e leggenda Wayne Rooney

L'ex attaccante si è accanito in modo particolare con Lisandro Martinez, al quale ha rimproverato lo scarso impegno mostrato fino a questo momento: "Martínez, fatti vedere: alzati e ammetti di mettere in discussione l'allenatore. Fatti vedere ", ha intimato Rooney. E ha sottolineato: "Quando Lisandro ha parlato, ho detto che avrebbe distrutto lo spogliatoio. Quello è stato l'inizio e ora lo abbiamo visto con Bruno Fernandes, perché non vogliono assumersi le proprie responsabilità".

MANCHESTER, INGHILTERRA - 13 APRILE: Lisandro Martinez del Manchester United reagisce dopo aver ricevuto un cartellino rosso per aver tirato i capelli a Dominic Calvert-Lewin del Leeds United (non nell'inquadratura) durante la partita di Premier League tra Manchester United e Leeds United all'Old Trafford, il 13 aprile 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

L'argentino, infatti, era finito al centro delle polemiche al termine della sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid a causa delle dure parole rivolte contro la dirigenza, "colpevole" di un calciomercato estivo non all'altezza della situazione. Motivo per cui, nei giorni successivi, il classe '98 aveva pubblicato sui suoi social un messaggio di scuse. Infine, Rooney ha nuovamente puntato il dito contro i giocatori: "Ricevono un sacco di soldi, e il minimo che possano fare è lavorare, dimostrare di contare qualcosa e far vedere ai tifosi che ci tengono".