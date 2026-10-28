Il calcio spagnolo si ferma davanti alla tragedia. Il grave incidente ferroviario avvenuto nella provincia di Toledo nella mattinata di oggi, ha sconvolto il Paese e spinto la Federazione calcistica spagnola a prendere una decisione inevitabile: rinviare tutte le 24 partite della Coppa del Re previste nella giornata di oggi. La decisione della RFEF ha coinvolto gli incontri della prima eliminatoria della competizione, che avrebbero dovuto disputarsi nel corso del pomeriggio e della serata. La Federazione comunicherà successivamente le nuove date delle gare, mentre resta da chiarire il programma degli incontri previsti per giovedì.

L'incidente ferroviario in Spagna e il comunicato della RFEF sulle partite di Coppa del Re

Il drammatico incidente si è verificato nelle prime ore della mattinata nella provincia di Toledo, lungo la rete ferroviaria spagnola che collega Madrid e Siviglia. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media locali, due convogli, un treno ad alta velocità e un treno della compagnia Iryo, sono rimasti coinvolti in una collisione che ha provocato il deragliamento di alcune carrozze. Il bilancio iniziale ha raggiunto almeno 46 vittime, oltre a numerosi feriti, anche se le operazioni di soccorso e gli accertamenti sono proseguiti nel corso della giornata, con le cause ancora da accertare.

MADRID, SPAGNA - 28 OTTOBRE: Treni fermi alla stazione di Atocha dopo un incidente ferroviario a sud della capitale spagnola il 28 ottobre 2026 a Madrid, Spagna. Secondo i resoconti dei media spagnoli, si registrano almeno 30 morti dopo che un treno ad alta velocità della Renfe ha urtato un treno della Iryo sulla rotta Madrid-Siviglia. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

La RFEF ha quindi annunciato il rinvio delle 24 gare della prima eliminatoria di Coppa del Re in programma oggi. La decisione è stata presa come segno di rispetto e solidarietà nei confronti delle persone coinvolte nel disastro ferroviario.

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In una, la Federazione ha espresso il proprio cordoglio per le vittime e la vicinanza ai familiari, sottolineando come tutto il calcio spagnolo si unisca al dolore del Paese in un momento così drammatico. Le nuove date degli incontri saranno comunicate nei prossimi giorni, una volta valutate le esigenze organizzative e la disponibilità del calendario:

"In segno di rispetto e solidarietà con tutte le vittime del tragico incidente ferroviario avvenuto mercoledì mattina nella provincia di Toledo, la RFEF (Federazione calcistica spagnola) ha sospeso tutte le 24 partite del primo turno della Coppa del Re originariamente previste per questo pomeriggio e questa sera. La RFEF comunicherà nei prossimi giorni il calendario rivisto del torneo e gli orari definitivi delle partite rinviate".