Un bambino di appena 3 anni, una maglia numero 10 e un talento nettamente superiore rispetto agli avversari. Potrebbe essere l'inizio della storia di un futuro fenomeno del calcio mondiale, ma quanto accaduto in Florida ha preso una piega surreale. Durante un torneo di calcio giovanile nei pressi di Orlando infatti, alcuni genitori hanno chiamato la polizia per protestare contro le prestazioni di un piccolo calciatore, accusato di essere troppo bravo rispetto ai suoi coetanei.

Il protagonista si chiama Nevada e, secondo i racconti della sua famiglia e quanto riportato da Sky Sport, sarebbe stato allontanato dalla competizione proprio per la sua superiorità mostrata in campo.

Nevada, il bambino di 3 anni allontanato dal campo perché segna gol a raffica

Le immagini del piccolo Nevada sono diventate rapidamente popolari sul web, con il bambino che si distingue dagli altri partecipanti al torneo per la capacità di dribblare gli avversari e arrivare con facilità alla conclusione nonostante la sua età. Una superiorità che, stando alla versione dei genitori, avrebbe provocato il malcontento di alcune famiglie presenti a bordo campo.

MUMBAI, INDIA - 4 MARZO: Una dimostrazione di allenamento e un torneo per i giovani locali guidati da allenatori di Premier Skills formati sul territorio il 4 marzo 2017 a Mumbai, in India. Premier Skills è il programma globale di sviluppo per allenatori e arbitri della Premier League ed è attivo a Mumbai dal 2016. Il programma Premier Skills, una partnership tra la Premier League e il British Council, forma allenatori sportivi, arbitri e leader giovanili affinché tornino nelle proprie comunità e migliorino le sessioni di calcio esistenti, sviluppando al contempo le loro capacità di leadership e una maggiore comprensione del ruolo che il calcio può svolgere nell'affrontare altri problemi sociali. Premier Skills ha già realizzato un programma di grande successo in India, formando 400 allenatori che, a loro volta, hanno raggiunto 20.000 giovani sin dall'inizio del programma nel 2007. (Foto di Ali Bharmal/Getty Images per Premier League)

La situazione è poi degenerata durante il torneo, quando le tensioni tra gli adulti hanno portato addirittura all'intervento della polizia. I genitori del baby fenomeno hanno raccontato agli agenti che il figlio sarebbe stato escluso perché troppo bravo rispetto agli altri a giocare a calcio.

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La madre ha contestato apertamente la decisione, sostenendo che il piccolo fosse stato. Anche il padre ha manifestato la propriaper il coinvolgimento delle forze dell'ordine in una vicenda che riguarda un bambino che, ricordiamo, ha appena tre anni.

Thomas Hayes, uno dei responsabili della lega giovanile che ha organizzato il torneo, ha spiegato agli agenti che Nevada sarebbe effettivamente molto più bravo rispetto agli altri bambini, ma che durante le partite avrebbe anche spinto alcuni avversari. Secondo questa versione, il problema non sarebbe stato soltanto il numero di gol segnati, ma anche il comportamento in campo. Hayes ha riferito di aver già invitato i bambini a evitare atteggiamenti scorretti e ha ricordato precedenti tensioni con la famiglia del piccolo, nate dopo alcune decisioni prese durante le partite.