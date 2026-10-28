Lamine Yamal vola a Londra per la cerimonia del Pallone d'Oro (chiuso al terzo posto) e porta con sé la famiglia. Poco prima dell'imbarco, però, il padre Mounir Nasraoui si rende protagonista di una bruttissima vicenda nel terminal dell'aeroporto. Il quotidiano El Espanol ribattezza l'episodio come una sorta di "giacca-gate". Il 40enne poggia il proprio indumento in una zona non consentita di una caffetteria; una cameriera lo invita gentilmente a spostarlo e l'uomo fa degenerare la situazione. Dopo un acceso battibecco, Nasraoui insulta pesantemente la donna e arriva addirittura a sputarle in faccia.

Minacce, sedie e l'intervento della Guardia Civil

La situazione diventa rapidamente incandescente, richiedendo il pronto intervento degli agenti dellae di alcuni testimoni oculari per placare gli animi. I prolungati attimi di massima tensione paralizzano l'intera area imbarchi, costringendo i tutori dell'ordine a isolare rapidamente l'esagitatoL'uomo reagisce in malo modo anche contro le forze dell'ordine, lancia minacce e cerca persino di scagliare unacontro i presenti. La polizia locale sventa lae, dopo diversi minuti di impasse, riporta la calma, permettendo al 40enne di salire sull'aereo diretto a Londra.

LONDRA, INGHILTERRA - 26 OTTOBRE: Lamine Yamal partecipa alla 70ª cerimonia del Pallone d'Oro presso il Palladium Theatre, il 26 ottobre 2026 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Gareth Cattermole/Getty Images)

I precedenti violenti e l'ombra sul figlio

La reazione estrema non stupisce, considerando che glirappresentano ormai uno dei punti di forza del personaggio. Il genitore si trasforma sempre più in una presenzae in un pessimo biglietto da visita per il fuoriclasse del panorama internazionale. La cronaca registra già diversi episodi di ordine pubblico: nell'agosto del 2024subisce un gravenel parcheggio del quartiere di Rocafonda (a Mataró), vittima di un regolamento di conti scaturito da una precedente rissa di quartiere. Nel maggio del 2023, inoltre, l'ex operaio edile rimedia unaper reati minori per aver insultato, colpito e distrutto il materiale di unelettorale del partito Vox.