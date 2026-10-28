Caos in aeroporto. Il padre di Yamal sputa a una cameriera e sfiora la rissa
Lamine Yamal vola a Londra per la cerimonia del Pallone d'Oro (chiuso al terzo posto) e porta con sé la famiglia. Poco prima dell'imbarco, però, il padre Mounir Nasraoui si rende protagonista di una bruttissima vicenda nel terminal dell'aeroporto. Il quotidiano El Espanol ribattezza l'episodio come una sorta di "giacca-gate". Il 40enne poggia il proprio indumento in una zona non consentita di una caffetteria; una cameriera lo invita gentilmente a spostarlo e l'uomo fa degenerare la situazione. Dopo un acceso battibecco, Nasraoui insulta pesantemente la donna e arriva addirittura a sputarle in faccia.
Minacce, sedie e l'intervento della Guardia CivilLa situazione diventa rapidamente incandescente, richiedendo il pronto intervento degli agenti della Guardia Civil e di alcuni testimoni oculari per placare gli animi. I prolungati attimi di massima tensione paralizzano l'intera area imbarchi, costringendo i tutori dell'ordine a isolare rapidamente l'esagitato genitore. L'uomo reagisce in malo modo anche contro le forze dell'ordine, lancia minacce e cerca persino di scagliare una sedia contro i presenti. La polizia locale sventa la rissa e, dopo diversi minuti di impasse, riporta la calma, permettendo al 40enne di salire sull'aereo diretto a Londra.
I precedenti violenti e l'ombra sul figlioLa reazione estrema non stupisce, considerando che gli eccessi rappresentano ormai uno dei punti di forza del personaggio. Il genitore si trasforma sempre più in una presenza ingombrante e in un pessimo biglietto da visita per il fuoriclasse del panorama internazionale. La cronaca registra già diversi episodi di ordine pubblico: nell'agosto del 2024 Nasraoui subisce un grave accoltellamento nel parcheggio del quartiere di Rocafonda (a Mataró), vittima di un regolamento di conti scaturito da una precedente rissa di quartiere. Nel maggio del 2023, inoltre, l'ex operaio edile rimedia una condanna per reati minori per aver insultato, colpito e distrutto il materiale di un gazebo elettorale del partito Vox.
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