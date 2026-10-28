Mentre il mondo del calcio continua a parlare della fragorosa eliminazione in Coppa di Lega dell'Arsenal contro il Fleetwood Town, squadra di League Two, in Spagna fa particolarmente scalpore la prematura uscita in Copa del Rey dell'Espanyol contro il Sestao, club di Segunda Federacion, quarta serie del calcio spagnolo. Una sconfitta che non è stata decisamente digerita dalla dirigenza del club catalano, la quale ha deciso di esonerare ufficialmente il tecnico Manolo Gonzalez a causa anche di un pessimo inizio di campionato. L'Espanyol si trova infatti al terzultimo posto in Liga e, in questo momento, rischia di finire in una serratissima lotta per la salvezza.

Il comunicato dell'Espanyol: esonerato Manolo Gonzalez

Attraverso un comunicato e post sui propri canali social, l'Espanyol ha ufficialmente annunciato l'esonero di Manolo Gonzalez, scrivendo: "L'RCD Espanyol ha deciso di porre fine al mandato di Manolo González come allenatore del club. Le due parti si separano dopo oltre tre stagioni e 107 partite ufficiali alla guida della prima squadra; un periodo nel quale González ha lasciato un'impronta personale e professionale, sia sul campo che nella gestione quotidiana del gruppo".

Continuando, il club catalano ha aggiunto: "Grazie al duro lavoro, alla dedizione e ai sacrifici, González si è affermato come allenatore nella Primera División con l'RCD Espanyol. Nel corso delle sue due stagioni complete in massima serie, ha raggiunto gli obiettivi sportivi del club e ha mantenuto la squadra tra le migliori del calcio spagnolo, dimostrando una forte etica del lavoro e un grande impegno in una delle competizioni più impegnative del calcio professionistico".

✍️ OFICIAL | Manolo González deixa de ser entrenador de l'#RCDE. El Club vol agrair-li la seva feina durant tots aquests anys i li desitja molta sort en els seus projectes futurs. — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) October 27, 2026

Il ringraziamento del club catalano

l'Espanyol ha poi elogiato il lavoro svolto da Gonzalez tra le fila del club di All'interno della nota ufficiale,ha poi elogiato il lavoro svolto datra le fila del club di Barcellona , sottolineando: "

La carriera di González è testimonianza di perseveranza, costanza e crescita personale. Ha scalato i vari livelli della piramide calcistica, costruendo la sua carriera passo dopo passo attraverso un apprendimento continuo e un impegno costante. Il 7 settembre, in una partita contro il Siviglia, ha raggiunto il traguardo delle 100 presenze ufficiali alla guida della prima squadra, diventando il nono allenatore con più partite nella storia del club e il primo a superare questo traguardo dai tempi di Mauricio Pochettino

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SANTANDER, SPAGNA - 24 OTTOBRE: L'allenatore dell'RCD Espanyol, Manolo Gonzalez, osserva prima della partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Racing Club de Santander e RCD Espanyol de Barcelona, ​​il 24 ottobre 2026 a Santander, in Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Infine, la società dell'Espanyol ha ingraziato il tecnico di Folgoso do Courel, concludendo: "L'RCD Espanyol, a nome del presidente Alan Pace e del Consiglio di Amministrazione, desidera esprimere la propria gratitudine a Manolo González per il lavoro, l'impegno e la dedizione dimostrati da quando ha assunto la guida della prima squadra. Il club apprezza in particolare la professionalità e la dedizione che ha portato nel suo ruolo, nonché il modo in cui ha affrontato le diverse sfide sportive. Il club gli augura buona fortuna e tanti successi per il futuro".