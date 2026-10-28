Un nuovo episodio di furto colpisce il mondo della Premier League. A meno di una settimana dalla notizia del furto in casa Bruno Fernandes, stavolta, a farne le spese è il trequartista del Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White. A raccontare l'accaduto è stata la fidanzata del n.10 dei Tricky Trees, Britney De Villiers, la quale, attraverso un lungo post sui social, ha condiviso la sfortunata notizia e ha deciso di lanciare un importante appello, mettendo in guardia le altre persone (del suo vicinato e non) dopo un episodio che ha profondamente lasciato un segno nella vita privata della coppia.

De Villiers: "La nostra casa è stata svaligiata"

Pubblicando una storia sul proprio profilo di Instagram, la compagna di Morgan Gibbs-White, Britney De Villiers, ha raccontato di aver subito un furto in casa, scrivendo: "Non avrei voluto condividerlo pubblicamente ma la nostra casa è stata svaligiata qualche giorno fa e, dopo aver saputo di un altro furto, ritengo importante avvertire gli altri".

Successivamente, la fidanzata del trequartista inglese ha espresso parte delle emozioni provate dopo il furto, aggiungendo: "È incredibilmente inquietante sapere che le case sono prese di mira".

Morgan Gibbs-White's home burgled as fiancee issues vigilance warning https://t.co/b0Po9vCjj0 pic.twitter.com/g6HAXBT9fn — talkSPORT (@talkSPORT) October 27, 2026

"Per fortuna non c'era nessuno in casa"

All'interno del messaggio sui social media, De Villiers ha poi lanciato un importante appello riguardo la sicurezza nelle abitazioni: "Siate estremamente attenti, assicuratevi che i vostri sistemi di sicurezza siano attivi sia quando siete in casa che quando non lo siete e segnalate qualsiasi attività sospetta"

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PRAGA, REPUBBLICA CECA - 29 SETTEMBRE: Morgan Gibbs-White, dell'Inghilterra, durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Repubblica Ceca e Inghilterra, disputata alla Fortuna Arena il 29 settembre 2026 a Praga, Repubblica Ceca. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Infine, la compagna di Morgan Gibbs-White ha concluso la storia di Instagram, precisando che fortunatamente non c'era nessuno in casa al momento del furto: "Per fortuna non c'era nessuno in casa quando è successo e le cose materiali si possono sostituire, ma è una sensazione orribile sapere che qualcuno è entrato in casa tua, soprattutto quando hai dei figli piccoli. Vi prego di stare al sicuro e di prendervi cura gli uni degli altri".