L'Arsenal vuole confermarsi protagonista del calcio inglese e continuare a lottare su tutti i fronti anche in questa stagione. Dopo aver conquistato la Premier League e aver perso la finale di Champions League contro il Paris Saint- Germain, gli uomini di Mikel Arteta vogliono puntano a conquistare tutto in quest'annata. Alla vigilia della trasferta contro il Fleetwood Town, formazione che milita in League Two, il tecnico spagnolo ha parlato alla stampa affrontando due temi molto importanti: il momento di Gyokeres e il momento dei suoi ragazzi.

Le parole di Arteta nei confronti dello svedese

L'avvio di stagione del centravanti non è stato del tutto soddisfacente. Gyokeres non è ancora riuscito a siglare la prima rete stagionale con la maglia dei Gunners, ma il tecnico spagnolo non ha alcuna intenzione di mettere pressione al numero 14: "Ho molta fiducia nel suo talento e in quello che finora ha dimostrato. Non sono qui a criticarlo per le sue prestazioni.I suoi gol arriveranno sono sicuro di questo e di quello che può dare a tutta la squadra".

LONDRA, INGHILTERRA - 24 OTTOBRE: Viktor Gyökeres dell'Arsenal durante la partita di Premier League 2026/27 tra Arsenal FC ed Everton all'Emirates Stadium il 24 ottobre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

L'ex Sporting Lisbona sta vivendo un momento complicato con la squadra inglese a differenza di quello che succede nella sua Nazionale. Inoltre, il tecnico spagnolo ha voluto sottolineare come al suo attaccante stiano mancando le occasioni giuste per sbloccarsi: "Lui sta lavorando nel migliore dei modi, è stato sfortunato in due o tre occasioni. Riesce a smarcasi bene, a difendere bene la palla, ma in questo momento la fortuna non è dalla sua parte. Anche a Monaco è stato determinante: da quando è entrato in campo la nostra partita è cambiata. Sono orgoglioso di lui, arriverà presto il suo momento".

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L'importanza della gara contro il Fleetwood Town

Oltre alla situazione dell'attaccante, il tecnico spagnolo ha voluto mandare un chiaro messaggio a tutto l'ambiente in vista della partita di: "Non dobbiamo abbassare la guardia per nessun motivo al mondo. Siamo l' Arsenal e dobbiamo scendere in campo ogni partita con la voglia di vincere e conquistare qualcosa di importante.. Bisogna scendere in campo con la giusta determinazione e fame, altrimenti non riusciamo a passare il turno. Sono partite tutt'altro che scontate: vogliamo dire la nostra in ogni competizione".

LONDRA, INGHILTERRA - 24 OTTOBRE: Gabriel dell'Arsenal festeggia il secondo gol della sua squadra con il compagno di squadra Ezri Konsa durante la partita di Premier League 2026/27 tra Arsenal FC ed Everton all'Emirates Stadium il 24 ottobre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Inoltre, un ultimo pensiero sul Chisthian Mosquera. Il difesore era stato costretto a lasciare il campo nella gara contro l'Aston Villa: "Quando è stato chiamato in causa ha fatto benissimo. Sono contento del suo reintegro e so che può darci una grossa mano. Ho bisogno di tutti anche e che tutti siano nella migliore condizione possibile".