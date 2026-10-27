Il Paris Saint-Germain è ufficialmente tornato in vetta alla Ligue 1. Il club parigino ha vissuto un inizio di stagione particolarmente complicato da una preparazione difficile per via del Mondiale estivo. La maggior parte dei giocatori del PSG ha terminato tardi la stagione, arrivando in fondo in quasi tutte le competizioni calcistiche. Il tempo di riposo è stato molto breve e le prime partite stagionali sono state molto complesse da affrontare.

🚨 Luis Enrique 🇪🇸 après le sacre du PSG comme club masculin de l’année au #BallonDor :



« ON A GAGNÉ ÇA ? 🏆



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Luis Enrique fa 126 col PSG

Tuttavia, nelle ultime settimane, i parigini sembrano essere tornati a pieno regime non perdendo dal(1-2 contro l'AS Monaco). Da quasi due mesi il PSG vince e basta, portando a casa risultati importanti come i due 4-2 contro il Manchester City e il Barcellona, oltre che il successo (2-0) arrivato nella serata di ieri contro la capolista Olympique Lione. Dietro la crescita esponenziale del club francese negli ultimi anni c'è la mano di un uomo:Luis Enrique è arrivato a Parigi nel, a seguito dell'esperienza in chiaroscuro con la nazionale spagnola (a cui metterà le basi per i trionfi europei e mondiali). All'epoca, il PSG era una squadra molto forte, ma formata principalmente da figurine, incapaci di giocare insieme. Poi, nell'estate del 2024 qualcosa è cambiato. Al di là del sistema tattico, il tecnico spagnolo e il dirigente Luis Campos hanno cambiato la direzione del club: stop agli acquisti faronici per favorire l'arrivo di giocatorie da sviluppare.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 13 OTTOBRE: Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, osserva durante la conferenza stampa alla vigilia della seconda giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026/27, presso il City of Manchester Stadium, il 13 ottobre 2026 a Manchester, in Inghilterra. (Foto di Molly Darlington/Getty Images)

Mbappé lascia la squadra, ma il terreno era già stato preparato con gli acquisti di Dembélé e Barcola, oltre che gli arrivi di Kvara e Doué nel 2024-25. Il tecnico spagnolo costruisce una macchina infernale di pressione e associazioni, che porta il club a vincere due Champions League di fila. La vittoria contro l'OL ha permesso al PSG di tornare in cima alla Ligue 1, ma soprattutto ha reso Luis Enrique (13 trofei) il tecnico più vincente di sempre nel club. Secondo quanto riportato da OptaJean, il tecnico spagnolo avrebbe così raggiunto Laurent Blanc a 126 vittorie, primato assoluto del PSG.