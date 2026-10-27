Dopo gli attimi di paura, il vice allenatore dei bavaresi ha aggiornato sulle condizioni del tecnico belga
Auguri a Vincent Kompany! L'allenatore del Bayern spegne 40 candeline: la squadra lo festeggia così
Dallo scorso venerdì tutto il Bayern Monaco ha tutti i pensieri rivolti verso il loro allenatore, Vincent Kompany. Il tecnico belga, come ricordiamo, si è accasciato per un malore al termine dell'allenamento ed è stato subito portato in ospedale in condizioni molto preoccupanti. Sottoposto immediatamente ad un intervento, nelle ultime ore il suo vice Aaron Danks, ha aggiornato i tifosi bavaresi sulle condizioni dell'ex difensore.
Bayern Monaco, Danks: "Kompany sta meglio, ora deve riposare e stare tranquillo"Dopo gli attimi di grande paura, il Bayern Monaco e i suoi tifosi possono tirare un sospiro di sollievo: Vincent Kompany sta meglio. Ricoverato in ospedale dopo il malore dello scorso venerdì, l'allenatore dei bavaresi ha passato gli ultimi giorni in compagnia della famiglia e ora dovrà osservare un periodo di assoluto riposo prima di riprendere l'attività agonistica. A confermarlo è stato Aaron Danks, l'allenatore in seconda dei Giganti.
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Come infatti il tecnico in seconda ha dichiarato: "Non ci sono novità di rilievo per quanto riguarda la diagnosi o la data del suo ritorno al lavoro. L'obiettivo principale è fare in modo che possa stare tranquillo, lasciandolo riposare e recuperare le energie prendendosi tutto il tempo necessario". Durante l'assenza di Kompany, sarà proprio Danks a guidare la squadra sia in Bundesliga che nelle Coppe nazionali ed europee.
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