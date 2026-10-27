Dallo scorso venerdì tutto il Bayern Monaco ha tutti i pensieri rivolti verso il loro allenatore, Vincent Kompany. Il tecnico belga, come ricordiamo, si è accasciato per un malore al termine dell'allenamento ed è stato subito portato in ospedale in condizioni molto preoccupanti. Sottoposto immediatamente ad un intervento, nelle ultime ore il suo vice Aaron Danks, ha aggiornato i tifosi bavaresi sulle condizioni dell'ex difensore.

Bayern Monaco, Danks: "Kompany sta meglio, ora deve riposare e stare tranquillo"

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Dopo gli attimi di grande paura, ile i suoi tifosi possono tirare un sospiro di sollievo:. Ricoverato in ospedale dopo il malore dello scorso venerdì, l'allenatore dei bavaresi ha passato gli ultimi giorni in compagnia della famiglia e ora dovrà osservare un periodo di assoluto riposo prima di riprendere l'attività agonistica. A confermarlo è stato Aaron, l'allenatore in seconda dei Giganti.Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico inglese ha voluto infatti rassicurare squadra e tifosi sulle condizioni dell'ex difensore belga: ". È di buon umore e ha l'impressione di migliorare giorno dopo giorno, il che rappresenta indubbiamente un riscontro molto". Danks ha voluto fare anche il punto suidichiarando che al momento l'unico pensiero di Kompany deve essere la sua completa convalescenza.

AUGSBURGA, GERMANIA - 10 OTTOBRE: Vincent Kompany, allenatore dell'FC Bayern München, osserva prima della partita di Bundesliga 2026/27 tra FC Augsburg e FC Bayern München alla WWK Arena, il 10 ottobre 2026 ad Augusta, in Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Come infatti il tecnico in seconda ha dichiarato: "Non ci sono novità di rilievo per quanto riguarda la diagnosi o la data del suo ritorno al lavoro. L'obiettivo principale è fare in modo che possa stare tranquillo, lasciandolo riposare e recuperare le energie prendendosi tutto il tempo necessario". Durante l'assenza di Kompany, sarà proprio Danks a guidare la squadra sia in Bundesliga che nelle Coppe nazionali ed europee.