Un drone sopra il campo, l'arbitro costretto a fermare il gioco per oltre otto minuti. La serata di Carabao Cup inizia con un episodio insolito che ha interrotto lo svolgimento della partita, iniziata da meno di due minuti. Partita da dimenticare per l'Arsenal, che incassa una clamorosa eliminazione dalla League Cup per mano del Fleetwood Town, formazione di quarta divisione inglese. I Gunners non vanno oltre l'1-1 nei tempi regolamentari e cedono 5-3 nella lotteria dei calci di rigore, lasciando così la competizione agli ottavi di finale. Un risultato sorprendente, considerando il divario abissale tra i club, che conferma la magia delle coppe inglesi di trasformare le imprese impossibili in storie leggendarie, regalando alle squadre delle categorie inferiori notti destinate ad entrare nella storia.

L'episodio del drone e l'eliminazione shock dell'Arsenal

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La gara era iniziata da meno di due minuti quando il direttore di gara, Michael Salisbury, ha notato un drone volare sopra l'Higbury Stadium, mentre l'Arsenal si preparava a battere un calcio di punizione ed. L'arbitro ha consultato i due allenatori, i capitani e il personale presente a bordo campo, mentre le autorità indagavano sulla provenienza del velivolo. In un primo momento, i calciatori sono rimasti sul terreno di gioco, palleggiando per mantenersi caldi durante l'attesa mentre dagli spalti sono arrivati fischi e segnali di insofferenza per una sospensione inattesa.Ci sono voluti parecchi minuti prima che il drone si allontanasse dallo stadio nonostante, secondo le cronache della BBC, la polizia avesse individuato l'operatore del velivolo. Il gioco è ripreso intorno al decimo minuto, con sette minuti di recupero aggiunti alla fine del primo tempo.

Superata l'interruzione il Fleetwood Town, squadra di quarta divisione inglese, è partita forte nei primi minuti di gioco trovando il vantaggio al minuto 21' con Aaron Loupalo-Bi, mettendo immediatamente pressione sull'Arsenal. Nella ripresa è arrivato il pareggio dei Gunners con il centravanti Viktor Gyökeres, ma nonostante il possesso palla e la pressione continua, la squadra di Mikel Arteta non è riuscita a completare la rimonta e a rendere ancora più complicata la serata è stata l'espulsione del talentuoso sedicenne Max Dowman nel finale.

FLEETWOOD, INGHILTERRA - 27 OTTOBRE: Max Dowman dell'Arsenal reagisce dopo essere stato espulso durante la partita del quarto turno della Carabao Cup tra Fleetwood Town e Arsenal, disputata all'Highbury Stadium il 27 ottobre 2026 a Fleetwood, in Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Il Fleetwood ha resistito fino ai calci di rigore, dove il portiere Jay Lynch e Conor Haughey sono entrati nella storia del club: il primo parando il penalty a Bruno Guimarães e il secondo trasformando quello decisivo conquistando una clamorosa qualificazione.

L'episodio del drone resterà una delle immagini più insolite di questa partita, ma il risultato finale è stato storico e sorprendente per il Fleetwood Town. Per i Gunners una serata da dimenticare, nella quale l'imprevisto del velivolo ha aperto la scena a un'eliminazione che nessuno avrebbe pronosticato.