Il difensore spagnolo conserva un legame speciale con il Real Madrid e lo racconta in un'intervista a AS, ripercorrendo alcuni dei momenti più significativi della sua esperienza
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Per Dani Carvajal è impossibile dimenticare il Real Madrid. Dopo aver iniziato una nuova avventura al Getafe, il difensore spagnolo non dimentica il legame profondo con il club che ha segnato la sua carriera, regalandogli trofei e notti indimenticabili. Intervistato da AS, l'ex capitano madridista ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della propria esperienza in maglia blanca, soffermandosi soprattutto sulle emozioni delle grandi rimonte al Santiago Bernabéu.
L'amore di Carvajal per il Real Madrid e per l'ambiente blancos"L'atmosfera che si crea durante le partite di Champions League è indescrivibile. Pagherei molto per vivere di nuovo un'esperienza del genere, davvero", ha confessato Carvajal ai microfoni di AS, ricordando l'atmosfera unica che accompagna le serate europee del Real Madrid. "Quando annunciano sei minuti di recupero dagli altoparlanti, lo stadio si trasforma", il difensore ha raccontato come, nei momenti decisivi, il sostegno del pubblico e la convinzione della squadra possano cambiare completamente il destino di una partita, anche pochi minuti di recupero diventano un'occasione per credere nell'impresa, in uno stadio capace di trascinare i giocatori fino all'ultimo istante. Tra i ricordi più intensi c'è la semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco, quando i Blancos riuscirono a ribaltare il risultato nel finale. Un'altra dimostrazione delle capacità della squadra di non arrendersi mai, anche nelle situazioni apparentemente più complicate.
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Tra i passaggi più personali dell'intervista c'è anche il ricordo di Carlo Ancelotti: "Per me è quasi un secondo padre". Un legame che va oltre i risultati sportivi e che aiuta a comprendere il valore umano delle esperienze vissute al Real Madrid. Il passato madridista rimane una parte fondamentale della storia di Dani Carvajal, ma il presente richiede nuove motivazioni. E se le notti delle rimonte al Bernabéu rappresentano alcuni dei ricordi più intensi della sua carriera, adesso l'obiettivo è costruire nuove soddisfazioni con la squadra azulona. Come emerso dall'intervista, il calcio per il difensore spagnolo non è soltanto una questione di trofei: è soprattutto la possibilità di tornare a vivere emozioni che, anche dopo una carriera straordinaria, continuano a fare la differenza.
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