Il Real Madrid chiede pubblicamente scusa al popolo cinese dopo il caso Kylian Mbappé. La sola notte londinese, con la mancata vittoria del Pallone d'Oro, non è bastata per rendere amara la gioia post-Clàsico dell'attaccante dei blancos, in Cina infatti è recentemente scoppiata una vera e propria controversia attorno al capitano francese. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e spagnola, Eastroc Beverage e Mengniu Dairy (due aziende cinesi) avrebbero interrotto i rapporti con Kylian Mbappé a seguito di dichiarazioni del centravanti del Real Madrid non particolarmente digerite dal popolo cinese che, in tutta risposta da parte delle emittenti, ha deciso anche di non mandare in onda le partite della Liga che vedono coinvolto lo stesso Mbappé, comprese pubblicità e video in cui appare proprio l'attaccante francese.

Ricostruendo la vicenda, il caso sarebbe nato dopo alcune controverse dichiarazioni dell'ex Paris Saint-Germain. Alla domanda su quale meme (con protagonista lo stesso Mbappé) facesse più ridere al calciatore dei blancos, il francese ha indicato i post che ritraggono la sua persona come "dittatore cinese", immagini indirettamente legate alla figura di Mao Zedong, scatenando di conseguenza la furia del popolo cinese. Nella giornata di ieri, martedì 27 ottobre, Mbappé ha già rivolto le proprie scuse e, nelle ultime ore, sono arrivate anche le parole della società madrilena.

Il comunicato del Real Madrid

Attraverso una nota ufficiale, il Real Madrid ha pubblicamente chiesto scusa alla Cina e al suo popolo dopo la controversia Mbappé, scrivendo: "

Il Real Madrid CF desidera porgere le proprie scuse al popolo cinese per qualsiasi disagio che possa essere stato causato dalle recenti dichiarazioni del nostro giocatore Kylian Mbappé

".

Continuando, il club della capitale spagnola ha aggiunto: "

Il nostro club nutre profondo rispetto per la Cina, la sua storia, la sua cultura e i suoi cittadini, così come per i milioni di tifosi cinesi che provano affetto e ammirazione per il Real Madrid

".

Il Real Madrid e Kylian Mbappé chiedono scusa alla Cina

All'interno del comunicato, il Real Madrid si è poi unito alle pubbliche scuse del centravanti francese, sottolineando: "Il club si unisce alle scuse pubbliche espresse da Kylian Mbappé, nelle quali il giocatore stesso ha manifestato il suo rammarico per le sue parole e ha ribadito il suo rispetto per il popolo cinese

"

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BARCELLONA, SPAGNA - 25 OTTOBRE: Kylian Mbappé, del Real Madrid, festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Real Madrid, disputata allo Spotify Camp Nou il 25 ottobre 2026 a Barcellona, ​​in Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Infine, la società dei blancos ha terminato la nota ufficiale, precisando: "Il Real Madrid ribadisce il proprio impegno nei confronti dei valori di rispetto, convivenza e comprensione tra le culture, ed esprime il desiderio di continuare a rafforzare i legami di amicizia e affetto che lo uniscono alla Cina e ai suoi cittadini".