Ritornerà a Milano a fine stagione, ma per ora il centrocampista si gode la sua nuova vita con la maglia del Siviglia tra assist e giocate super
Siviglia, che cuore: la squadra saluta il piccolo Leo, affetto dalla malattia delle farfalle
Youssouf Fofana si prende la scena nella sfida contro l’Osasuna. Il centrocampista del Siviglia è stato protagonista con due assist, contribuendo in maniera determinante alla manovra offensiva della squadra andalusa. A impreziosire la sua prestazione è stato soprattutto il primo passaggio vincente, servito con un elegante colpo di tacco: una giocata di qualità che ha acceso la partita e messo in mostra le capacità tecniche del francese. Il calciatore a fine stagione ritornerà al Milan e Ruben Amorim potrebbe seriamente pensare ad una sua riconferma.
L'avvio di stagione di FofanaPer Fofana, arrivato al Siviglia in prestito secco dal Milan, si tratta di un’altra prova significativa in una stagione che sta assumendo contorni interessanti. I numeri raccontano un rendimento in crescita: un gol e tre assist in sette partite, un contributo offensivo che testimonia la sua capacità di incidere anche negli ultimi metri, oltre al consueto lavoro in mezzo al campo.
La nuova avventura in SpagnaIl trasferimento in Andalusia ha rappresentato per Fofana l’opportunità di trovare spazio e continuità in un contesto diverso da quello milanista. Al Siviglia, il francese è chiamato a mettere a disposizione della squadra la propria fisicità e la capacità di collegare i reparti, senza rinunciare a inserirsi nelle azioni offensive quando se ne presenta l’occasione.
Il bilancio delle prime sette presenze, con quattro partecipazioni dirette al gol, offre indicazioni incoraggianti. Naturalmente, sarà la continuità nel corso della stagione a determinare il peso effettivo del suo contributo, ma le prestazioni recenti stanno evidenziando un giocatore capace di offrire soluzioni differenti al centrocampo.
Per il Milan, che ha ceduto il calciatore con la formula del prestito secco, il rendimento in Spagna sarà anche un elemento da valutare in prospettiva. Intanto, Fofana si gode una serata da protagonista: due assist, un colpo di tacco spettacolare e la conferma di poter essere una risorsa importante per il Siviglia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA