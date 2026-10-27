Youssouf Fofana si prende la scena nella sfida contro l’Osasuna. Il centrocampista del Siviglia è stato protagonista con due assist, contribuendo in maniera determinante alla manovra offensiva della squadra andalusa. A impreziosire la sua prestazione è stato soprattutto il primo passaggio vincente, servito con un elegante colpo di tacco: una giocata di qualità che ha acceso la partita e messo in mostra le capacità tecniche del francese. Il calciatore a fine stagione ritornerà al Milan e Ruben Amorim potrebbe seriamente pensare ad una sua riconferma.

L'avvio di stagione di Fofana

2 assist (il primo di tacco) di Youssouf Fofana contro l'Osasuna. Per il centrocampista del Siviglia, in prestito secco dal Milan, 1 gol e 3 assist in 7 partite pic.twitter.com/0fpoIdwzIN — Zelus (@garante_il) October 27, 2026

La nuova avventura in Spagna

Per Fofana, arrivato al Siviglia in prestito secco dal Milan, si tratta di un’altra prova significativa in una stagione che sta assumendo contorni interessanti. I numeri raccontano un rendimento in crescita:, un contributo offensivo che testimonia la sua capacità di incidere anche negli ultimi metri, oltre al consueto lavoro in mezzo al campo.Il centrocampista, noto soprattutto per le sue caratteristiche di equilibrio, recupero palla e copertura,I due assist contro l’Osasuna rappresentano un esempio concreto della sua versatilità: non soltanto interdizione e sostegno alla manovra, ma anche intuizioni e qualità nella rifinitura.Il trasferimento in Andalusia ha rappresentato per Fofana l’opportunità di trovare spazio e continuità in un contesto diverso da quello milanista. Al Siviglia,senza rinunciare a inserirsi nelle azioni offensive quando se ne presenta l’occasione.

SEVILLE, SPAIN - SEPTEMBER 19: Youssouf Fofana festeggia dopo aver segnato un gol in Liga (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Il bilancio delle prime sette presenze, con quattro partecipazioni dirette al gol, offre indicazioni incoraggianti. Naturalmente, sarà la continuità nel corso della stagione a determinare il peso effettivo del suo contributo, ma le prestazioni recenti stanno evidenziando un giocatore capace di offrire soluzioni differenti al centrocampo.

Per il Milan, che ha ceduto il calciatore con la formula del prestito secco, il rendimento in Spagna sarà anche un elemento da valutare in prospettiva. Intanto, Fofana si gode una serata da protagonista: due assist, un colpo di tacco spettacolare e la conferma di poter essere una risorsa importante per il Siviglia.