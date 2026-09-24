Fofana ha impiegato poche partite per conquistare fiducia nel Siviglia. Plaza ne sfrutta fisicità, esperienza e qualità, mentre Guridi ne esalta l’impatto.

Jennifer Saviotti
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Poche partite sono bastate a Youssouf Fofana per lasciare il segno nel Siviglia. Arrivato dal Milan nell’ultima sessione di mercato, il centrocampista francese si è inserito rapidamente nelle idee di Luis García Plaza, offrendo alla squadra fisicità, esperienza e soluzioni utili nella gestione del pallone. Il suo impatto è stato immediato anche per il modo in cui il tecnico lo utilizza: Fofana garantisce equilibrio e permette al Siviglia di cambiare gli uomini intorno a lui in base alle esigenze della partita.

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Siviglia, Guridi esalta Fofana: “Ci darà una spinta di qualità”

L’inserimento del francese non è passato inosservato neppure all’interno dello spogliatoio. Jon Guridi ha sottolineato soprattutto l’esperienza accumulata da Fofana prima del suo arrivo in Spagna e la sua capacità di trasferirla subito sul campo: “Viene dal Milan, ha già giocato competizioni europee e si vede. In queste partite ha dimostrato di essere una bestia dal punto di vista fisico e, oltre a essere molto bravo in campo, sta dando un contributo importante. Penso che ci darà quella spinta di qualità in più, senza dubbio”.
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Il Siviglia sta sfruttando proprio queste caratteristiche. Alla forza fisica del francese si aggiungono letture tattiche ed esperienza, elementi che consentono a García Plaza di affidargli un ruolo importante nella costruzione e nella protezione della zona centrale.

García Plaza e il retroscena sull’arrivo di Fofana

Lo stesso allenatore del Siviglia ha raccontato come l’arrivo del francese non fosse inizialmente una richiesta specifica dello staff. Quando però si è aperta la possibilità di portarlo in Andalusia, la risposta è stata immediata: “Non era una mia richiesta, ma quando si è presentata l’occasione ho detto loro: sì, per favore”, ha spiegato García Plaza.

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SIVIGLIA, SPAGNA - 19 SETTEMBRE: Youssouf Fofana del Sevilla FC (C) festeggia il primo gol della sua squadra con il compagno di squadra Lucien Agoume durante la partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra Siviglia FC e FC Barcelona all'Estadio Ramon Sanchez Pizjuan il 19 settembre 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Una scelta che nelle prime uscite sta trovando risposte sul campo. Accanto a Fofana sta offrendo un buon rendimento anche Lucien Agoumé, con il quale il francese forma una coppia capace di dare al Siviglia intensità e qualità tecnica. L’ex Milan si è quindi inserito in fretta in un reparto che aveva bisogno di esperienza e continuità. Le prime partite raccontano di un giocatore già pienamente coinvolto nei meccanismi della squadra e di un tecnico che, quando ha avuto l’occasione di prenderlo, non ha avuto dubbi.

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