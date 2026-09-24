Fofana ha impiegato poche partite per conquistare fiducia nel Siviglia. Plaza ne sfrutta fisicità, esperienza e qualità, mentre Guridi ne esalta l’impatto.
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Poche partite sono bastate a Youssouf Fofana per lasciare il segno nel Siviglia. Arrivato dal Milan nell’ultima sessione di mercato, il centrocampista francese si è inserito rapidamente nelle idee di Luis García Plaza, offrendo alla squadra fisicità, esperienza e soluzioni utili nella gestione del pallone. Il suo impatto è stato immediato anche per il modo in cui il tecnico lo utilizza: Fofana garantisce equilibrio e permette al Siviglia di cambiare gli uomini intorno a lui in base alle esigenze della partita.
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Siviglia, Guridi esalta Fofana: “Ci darà una spinta di qualità”L’inserimento del francese non è passato inosservato neppure all’interno dello spogliatoio. Jon Guridi ha sottolineato soprattutto l’esperienza accumulata da Fofana prima del suo arrivo in Spagna e la sua capacità di trasferirla subito sul campo: “Viene dal Milan, ha già giocato competizioni europee e si vede. In queste partite ha dimostrato di essere una bestia dal punto di vista fisico e, oltre a essere molto bravo in campo, sta dando un contributo importante. Penso che ci darà quella spinta di qualità in più, senza dubbio”.
Il Siviglia sta sfruttando proprio queste caratteristiche. Alla forza fisica del francese si aggiungono letture tattiche ed esperienza, elementi che consentono a García Plaza di affidargli un ruolo importante nella costruzione e nella protezione della zona centrale.
García Plaza e il retroscena sull’arrivo di FofanaLo stesso allenatore del Siviglia ha raccontato come l’arrivo del francese non fosse inizialmente una richiesta specifica dello staff. Quando però si è aperta la possibilità di portarlo in Andalusia, la risposta è stata immediata: “Non era una mia richiesta, ma quando si è presentata l’occasione ho detto loro: sì, per favore”, ha spiegato García Plaza.
Una scelta che nelle prime uscite sta trovando risposte sul campo. Accanto a Fofana sta offrendo un buon rendimento anche Lucien Agoumé, con il quale il francese forma una coppia capace di dare al Siviglia intensità e qualità tecnica. L’ex Milan si è quindi inserito in fretta in un reparto che aveva bisogno di esperienza e continuità. Le prime partite raccontano di un giocatore già pienamente coinvolto nei meccanismi della squadra e di un tecnico che, quando ha avuto l’occasione di prenderlo, non ha avuto dubbi.
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