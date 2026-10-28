Kartal si dimette dal Fenerbahce. La società affida la squadra a Dirk Kuyt ad interim
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Dopo un inizio di stagione disastroso e ben lontano dalle aspettative del faraonico mercato estivo, il tecnico Ismail Kartal rassegna le dimissioni per la seconda volta. Questa volta il Fenerbahce le accetta senza riserve e diffonde la notizia tramite un comunicato ufficiale sul proprio profilo X. Kartal delude le speranze dei tifosi, che dopo gli arrivi di stelle del calibro di Aké, Greenwood e Lukaku sognavano il sorpasso sui rivali storici del Galatasaray. I gialloblù si ritrovano invece già a meno sei dalla vetta dopo sole nove giornate, complice un pesantissimo scontro diretto perso malamente sul campo.
La scelta di Kuyt e l'ombra di MontellaLa società turca non si fa cogliere impreparata. Nella stessa nota ufficiale, la dirigenza comunica subito il nome del traghettatore, ovvero Dirk Kuyt. L'ex centrocampista olandese accetta l'incarico di responsabile tecnico ad interim della prima squadra, in attesa della nomina del nuovo allenatore definitivo. La lista dei candidati del Fenerbahce pullula già di nomi illustri. Secondo il quotidiano turco Fanatik, Vincenzo Montella guida le preferenze della dirigenza. Il tecnico italiano ha da poco concluso la sua esperienza sulla panchina della Nazionale turca e conosce perfettamente il campionato locale grazie all'ottimo lavoro svolto in passato con l'Adana Demirspor.
Il ritorno della leggenda e la missione europeaDirk Kuyt rappresenta un volto amatissimo per i tifosi del Fenerbahce. La leggenda olandese veste la maglia del club tra il 2012 e il 2015 e vince il campionato turco 2013-14 da assoluto protagonista, firmando 10 reti in 32 incontri. Oggi l'ex trequartista torna a Istanbul in una veste del tutto nuova. Dopo aver ricoperto il ruolo di vice, Kuyt prende direttamente in mano il timone della squadra. Il suo obiettivo primario consiste nel compattare rapidamente lo spogliatoio e traghettare il gruppo in questa delicata fase di transizione. L'olandese sfrutterà tutto il suo carisma internazionale per tentare di ribaltare una classifica che vede attualmente il Fenerbahce fuori persino dalla zona per le coppe europee.
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