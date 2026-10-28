La seconda volta è quella definitiva. Si chiude l'esperienza di Ismail Kartal sulla panchina del Fenerbahce, dopo settimane segnate da risultati altalenanti, contestazioni e un primo tentativo di dimissioni, in seguito al pareggio in Champions League contro la Roma, che la società non aveva voluto accettare. La separazione dall'allenatore è stata ufficializzata il 27 ottobre, dopo la sconfitta per 2-1 nel derby di campionato contro il Galatasaray. Resta da capire il motivo per il quale il Fenerbahce avesse deciso di trattenere Kartal a settembre, nonostante le difficoltà dell'allenatore nella gestione dello spogliatoio e nei risultati sportivi.

La conferma del Fenerbahce dopo le dimissioni di settembre

Il primo momento di rottura era arrivato dopo il pareggio per 1-1 contro la Roma in Champions League. Al termine della partita, Kartal aveva annunciato in conferenza stampa la volontà di lasciare l'incarico , spiegando di voler fare un passo indietro per consentire al club turco di ripartire. La risposta del Fenerbahce era stata immediata:ed in seguito anche il presidente Aziz Yildirim aveva ribadito la fiducia nell'allenatore invitando l'ambiente a sostenerlo.

ISTANBUL, TURCHIA - 20 OTTOBRE: I giocatori del Fenerbahce SK entrano in campo prima della partita della Fase a gironi, Giornata 3, della UEFA Champions League 2026/27 tra Fenerbahce SK e SK Slavia Praga al Fenerbahce Sükrü Saracoglu Spor Kompleksi il 20 ottobre 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

La svolta è arrivata lunedì 26 ottobre, con la sconfitta nella partita più sentita del calcio turco: il derby con il Galatasaray. Un risultato pesante, non solo per la rivalità, ma anche per le conseguenze sulla classifica dove il Fenerbahce si trova al quinto posto, dopo nove giornate, a sei punti dai rivali cittadini. Il risultato ha riacceso le critiche nei confronti del tecnico che ha comunicato nuovamente alla dirigenza la volontà di lasciare. Dopo un confronto tra i vertici del club, questa volta le dimissioni sono state accettate e la separazione confermata.

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Nel comunicato ufficiale, la squadra turca ha spiegato che il tecnico aveva condiviso con la società la decisione di interrompere il rapporto e che le parti avevano concordato la conclusione della collaborazione. Il club lo ha inoltre ringraziato per il lavoro svolto, la dedizione e il legame dimostrato nei confronti della squadra.

Per il Fenerbahce si apre ora una nuova fase, con la necessità di individuare una guida tecnica e rilanciare una stagione che, in campionato ed in Champions League, vede la squadra costretta ad inseguire. Per Kartal, invece, si chiude il quarto periodo alla guida del club, terminato dopo un nuovo tentativo di dimissioni, questa volta accettate.