Una rissa all'italiana in Turchia! Vlahovic e Skriniar faccia a faccia

È bastato un pareggio contro la Roma per scatenare il caos in casa Fenerbahce, al ritorno in Champions League dopo 18 lunghi anni. Subito dopo il match al Saracoglu, infatti, l'allenatore del club turco Ismail Kartal ha deciso di dimettersi a sorpresa in conferenza stampa, spiazzando tutti con un chiarissimo "non mi vedrete mai più". Poche ore dopo, però, è intervenuto il presidente del Fener, Aziz Yıldırım, ribaltando completamente l'annuncio dell'allenatore.

Le dimissioni di Kartal

Intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio per 1-1 contro lain Champions , l'allenatore del Fenerbahce, reduce da un brutto inizio di stagione in cui ha racimolato appena 6 punti in 4 partite in Super Lig (tra cui una sconfitta nel big-match contro il Besiktas), ha deciso di dimettersi a sorpresa dichiarando: "Ho deciso diper il bene della squadra. Sono stati 3 mesi bellissimi, il club ha fatto di tutto per aiutarmi e voglio dire grazie anche ai tifosi. Però,così da permettere al club di gestire meglio la squadra. Non necessito di rispondere ad altre domande, non mi rivedrete mai più".

Una scelta che ha colto tutti di sorpresa, compreso l'autore del gol del pareggio contro la Roma al ritorno del Fenerbahce nella massima competizione europea, Archie Brown, il quale ha risposto così alla domanda sulle dimissioni di Kartal: "Che intendi dire con si è dimesso Kartal? Non è più l'allenatore? L'ha detto proprio ora? Ah, non lo sapevo".

ISTANBUL, TURCHIA - 10 SETTEMBRE: L'allenatore dell'AS Roma Gian Piero Gasperini con l'allenatore del Fenerbahçe Ismail Kartal prima della partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Fenerbahçe SK e AS Roma, disputata il 10 settembre 2026 presso il Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi a Istanbul, Turchia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Il presidente del Fenerbahce ribalta tutto

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La decisione di Ismail Kartar sembrava chiarissima e, soprattutto, definitiva. In serata, però, ci ha pensato il presidente del club turco,a ribaltare completamente la scelta del tecnico confermando la sua permanenza alla guida del Fenerbahce: "Con Kartal ho parlato in privato, mi ha raccontato che gli hanno lanciato una bottiglia in testa. Le dimissioni?".Infine,ha chiuso il suo intervento spiegando: "Nessuno di noi sapeva nulla. Si è dimesso all’improvviso, non ce lo aspettavamo. Mi ha parlato in privato della pressione e mi ha detto che stava prendendo dei farmaci. Anch'io ne prendo 30. Ma non ha bisogno di dire 'continuerò'. Sono il suo maggiore. Ho detto, e basta. Siamo una famiglia".