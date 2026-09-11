Attimi di caos in casa dei canarini gialli dopo il pari casalingo contro la Roma: prima arrivano le dimissioni, poi il blocco
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È bastato un pareggio contro la Roma per scatenare il caos in casa Fenerbahce, al ritorno in Champions League dopo 18 lunghi anni. Subito dopo il match al Saracoglu, infatti, l'allenatore del club turco Ismail Kartal ha deciso di dimettersi a sorpresa in conferenza stampa, spiazzando tutti con un chiarissimo "non mi vedrete mai più". Poche ore dopo, però, è intervenuto il presidente del Fener, Aziz Yıldırım, ribaltando completamente l'annuncio dell'allenatore.
Le dimissioni di KartalIntervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio per 1-1 contro la Roma in Champions, l'allenatore del Fenerbahce Ismail Kartal, reduce da un brutto inizio di stagione in cui ha racimolato appena 6 punti in 4 partite in Super Lig (tra cui una sconfitta nel big-match contro il Besiktas), ha deciso di dimettersi a sorpresa dichiarando: "Ho deciso di dimettermi dal mio incarico di allenatore per il bene della squadra. Sono stati 3 mesi bellissimi, il club ha fatto di tutto per aiutarmi e voglio dire grazie anche ai tifosi. Però, ho deciso di rassegnare le mie dimissioni così da permettere al club di gestire meglio la squadra. Non necessito di rispondere ad altre domande, non mi rivedrete mai più".
Una scelta che ha colto tutti di sorpresa, compreso l'autore del gol del pareggio contro la Roma al ritorno del Fenerbahce nella massima competizione europea, Archie Brown, il quale ha risposto così alla domanda sulle dimissioni di Kartal: "Che intendi dire con si è dimesso Kartal? Non è più l'allenatore? L'ha detto proprio ora? Ah, non lo sapevo".
Il presidente del Fenerbahce ribalta tuttoLa decisione di Ismail Kartar sembrava chiarissima e, soprattutto, definitiva. In serata, però, ci ha pensato il presidente del club turco, Aziz Yıldırım, a ribaltare completamente la scelta del tecnico confermando la sua permanenza alla guida del Fenerbahce: "Con Kartal ho parlato in privato, mi ha raccontato che gli hanno lanciato una bottiglia in testa. Le dimissioni? Finché non me ne andrò io, sarà lui il nostro tecnico".
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