Attimi di caos in casa dei canarini gialli dopo il pari casalingo contro la Roma: prima arrivano le dimissioni, poi il blocco

Antonino Paradino
Vlahovic Skriniar

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È bastato un pareggio contro la Roma per scatenare il caos in casa Fenerbahce, al ritorno in Champions League dopo 18 lunghi anni. Subito dopo il match al Saracoglu, infatti, l'allenatore del club turco Ismail Kartal ha deciso di dimettersi a sorpresa in conferenza stampa, spiazzando tutti con un chiarissimo "non mi vedrete mai più". Poche ore dopo, però, è intervenuto il presidente del Fener, Aziz Yıldırım, ribaltando completamente l'annuncio dell'allenatore.

Le dimissioni di Kartal

Intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio per 1-1 contro la Roma in Champions, l'allenatore del Fenerbahce Ismail Kartal, reduce da un brutto inizio di stagione in cui ha racimolato appena 6 punti in 4 partite in Super Lig (tra cui una sconfitta nel big-match contro il Besiktas), ha deciso di dimettersi a sorpresa dichiarando: "Ho deciso di dimettermi dal mio incarico di allenatore per il bene della squadra. Sono stati 3 mesi bellissimi, il club ha fatto di tutto per aiutarmi e voglio dire grazie anche ai tifosi. Però, ho deciso di rassegnare le mie dimissioni così da permettere al club di gestire meglio la squadra. Non necessito di rispondere ad altre domande, non mi rivedrete mai più".
Kartal, Fenerbahce

Una scelta che ha colto tutti di sorpresa, compreso l'autore del gol del pareggio contro la Roma al ritorno del Fenerbahce nella massima competizione europea, Archie Brown, il quale ha risposto così alla domanda sulle dimissioni di Kartal: "Che intendi dire con si è dimesso Kartal? Non è più l'allenatore? L'ha detto proprio ora? Ah, non lo sapevo".

Gasperini e Kartal, Fenerbahce
ISTANBUL, TURCHIA - 10 SETTEMBRE: L'allenatore dell'AS Roma Gian Piero Gasperini con l'allenatore del Fenerbahçe Ismail Kartal prima della partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Fenerbahçe SK e AS Roma, disputata il 10 settembre 2026 presso il Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi a Istanbul, Turchia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Il presidente del Fenerbahce ribalta tutto

La decisione di Ismail Kartar sembrava chiarissima e, soprattutto, definitiva. In serata, però, ci ha pensato il presidente del club turco, Aziz Yıldırım, a ribaltare completamente la scelta del tecnico confermando la sua permanenza alla guida del Fenerbahce: "Con Kartal ho parlato in privato, mi ha raccontato che gli hanno lanciato una bottiglia in testa. Le dimissioni? Finché non me ne andrò io, sarà lui il nostro tecnico".
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Infine, Yıldırım ha chiuso il suo intervento spiegando: "Nessuno di noi sapeva nulla. Si è dimesso all’improvviso, non ce lo aspettavamo. Mi ha parlato in privato della pressione e mi ha detto che stava prendendo dei farmaci. Anch'io ne prendo 30. Ma non ha bisogno di dire 'continuerò'. Sono il suo maggiore. Ho detto 'continuerai', e basta. Siamo una famiglia".

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