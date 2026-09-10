Joao Cancelo non si nasconde e pensa in grande. Il terzino portoghese ha la convinzione che quest'anno possano essere raggiunti importanti obiettivi e la Champions è senza dubbio tra questi. Per trionfare, occorreranno altre gare come quella disputata ieri sera.

Champions, Cancelo non si nasconde: "Ci proveremo"

I primi 90 minuti disputati per intero da Cancelo gli hanno infusoe accresciuto la sua ambizione. Fin qui il classe 1994 aveva giocato soltantodi gara, mentre in Champions League ha avuto finalmente la sua occasione dal primo minuto. Nella sua gara rimane da segnalare l'assist fornito al compagno ex Dortmund Adeyemi. Ilmaturato contro il Feyenoord è stata la prima vera dimostrazione di forza del Barcellona che non può e non deve nascondersi.

ELCHE, SPAGNA - 23 AGOSTO: Joao Cancelo del Barcellona corre con la palla durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Elche CF e FC Barcelona allo Stadio Manuel Martinez Valero il 23 agosto 2026 a Elche, Spagna. (Foto di Francisco Macia/Getty Images)

"Giocare nel nostro stadio e in Champions è sempre meraviglioso perché sogno di poter vincere. Ci proveremo a rendere raggiungibile l'obiettivo. Abbiamo ancora tanta strada da percorrere e valuteremo partita per partita". In questi casi spesso si dice che iniziare col piede giusto è già molto importante, ma ovviamente servirà continuità di rendimento. "Abbiamo cominciato molto bene. La scorsa stagione in questa competizione avevo amaro in bocca. L'importante era vincere e ci siamo riusciti giocando una grande gara".

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