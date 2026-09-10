Il terzino portoghese rassicura sulle grande ambizioni dei blaugrana in questa stagione
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Joao Cancelo non si nasconde e pensa in grande. Il terzino portoghese ha la convinzione che quest'anno possano essere raggiunti importanti obiettivi e la Champions è senza dubbio tra questi. Per trionfare, occorreranno altre gare come quella disputata ieri sera.
Champions, Cancelo non si nasconde: "Ci proveremo"I primi 90 minuti disputati per intero da Cancelo gli hanno infuso ottimismo e accresciuto la sua ambizione. Fin qui il classe 1994 aveva giocato soltanto spezzoni di gara, mentre in Champions League ha avuto finalmente la sua occasione dal primo minuto. Nella sua gara rimane da segnalare l'assist fornito al compagno ex Dortmund Adeyemi. Il 5-1 maturato contro il Feyenoord è stata la prima vera dimostrazione di forza del Barcellona che non può e non deve nascondersi.
"Giocare nel nostro stadio e in Champions è sempre meraviglioso perché sogno di poter vincere. Ci proveremo a rendere raggiungibile l'obiettivo. Abbiamo ancora tanta strada da percorrere e valuteremo partita per partita". In questi casi spesso si dice che iniziare col piede giusto è già molto importante, ma ovviamente servirà continuità di rendimento. "Abbiamo cominciato molto bene. La scorsa stagione in questa competizione avevo amaro in bocca. L'importante era vincere e ci siamo riusciti giocando una grande gara".
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