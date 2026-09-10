Mentre la Champions League prosegue nel suo primo turno stagionale, ricominciano le discussioni nelle varie leghe europee. In questi giorni, il Barcellona si è trovato a metà tra gli elogi della grande vittoria in campo europeo e le notizie sul caso Rodri. Il club Blaugrana si trova all'apice della propria forma calcistica. L'assenza di un 9 classico ha ampliato ancora di più gli orizzonti della proposta di Hansi Flick.

In Champions League, il Barça ha rifilato un'altra manita al Feyenoord (doppietta Raphinha, Adeyemi, Lamine Yamal e Gabriel Jesus) dopo averne completate già due in campionato. Una di queste è arrivata contro il Valencia, nell'ormai spento Mestalla. I Pipistrelli navigano in condizione pessime da anni e le contestazioni sono all'ordine del giorno. I tempi della Copa del Rey con Marcelino sono lontani e le umiliazioni al club proseguono di anno in anno. Tra esse, si trovano le affermazioni dette da Rodri alla sua uscita dal campo nel match di Liga.

Corberan vuole rispetto per la sua squadra

VALENCIA, SPAGNA - 06 SETTEMBRE: Rodrigo 'Rodri' del FC Barcelona corre con la palla durante la partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra Valencia CF e FC Barcelona all'Estadi de Mestalla il 06 settembre 2026 a Valencia, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Il Valencia è crollato per 5-0 contro i Blaugrana, sotto i colpi di Pedri, Raphinha, Fermin Lopez e Lamine Yamal (doppietta). A far ribollire i social media, ci ha pensato il neo centrocampista culé Rodri, durante la sua sostituzione. Il centrocampista spagnolo non è ancora nella condizione ottimale e perciò, Flick lo ha tirato fuori dal campo al 60'. Le frasi citate da Rodri sono note e se nella giornata di ieri sono arrivate le sue scuse, consegnate personalmente al capitano Gayà, il tecnico valenciano Corberan ha riacceso la polemica.

🚨🗣️ Rodri à Cubarsí depuis le banc : « Très faibles. Ils sont vraiment très faibles, ceux-là, hein ? Très faibles, mec. Ils n’ont même pas dépassé le milieu de terrain en deuxième période. » pic.twitter.com/5s9z20yQsM — Blaugranation (@Blaugranation_) September 7, 2026

infatti, nella conferenza pre-match contro il Siviglia, è tornato sul caso Rodri: "Non ci sono piaciute le sue parole. Le abbiamo trovate fortementeverso di noi. Per fortuna, il nostro capitano ha preso l'iniziativa di parlargli e solo così, Rodri ha ha presentato le sue scuse. Noi le accettiamo perché è davvero il minimo di fronte a un'uscita così infelice. Dispiace l'accaduto, Rodri è un giocatore molto forte e aveva anche ricevuto una standing ovation dai nostri tifosi".