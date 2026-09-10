Tiene banco il caso sulle parole del centrocampista spagnolo: a commentare il fatto si è aggiunto il tecnico spagnolo
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Mentre la Champions League prosegue nel suo primo turno stagionale, ricominciano le discussioni nelle varie leghe europee. In questi giorni, il Barcellona si è trovato a metà tra gli elogi della grande vittoria in campo europeo e le notizie sul caso Rodri. Il club Blaugrana si trova all'apice della propria forma calcistica. L'assenza di un 9 classico ha ampliato ancora di più gli orizzonti della proposta di Hansi Flick.
In Champions League, il Barça ha rifilato un'altra manita al Feyenoord (doppietta Raphinha, Adeyemi, Lamine Yamal e Gabriel Jesus) dopo averne completate già due in campionato. Una di queste è arrivata contro il Valencia, nell'ormai spento Mestalla. I Pipistrelli navigano in condizione pessime da anni e le contestazioni sono all'ordine del giorno. I tempi della Copa del Rey con Marcelino sono lontani e le umiliazioni al club proseguono di anno in anno. Tra esse, si trovano le affermazioni dette da Rodri alla sua uscita dal campo nel match di Liga.
Corberan vuole rispetto per la sua squadra
Il Valencia è crollato per 5-0 contro i Blaugrana, sotto i colpi di Pedri, Raphinha, Fermin Lopez e Lamine Yamal (doppietta). A far ribollire i social media, ci ha pensato il neo centrocampista culé Rodri, durante la sua sostituzione. Il centrocampista spagnolo non è ancora nella condizione ottimale e perciò, Flick lo ha tirato fuori dal campo al 60'. Le frasi citate da Rodri sono note e se nella giornata di ieri sono arrivate le sue scuse, consegnate personalmente al capitano Gayà, il tecnico valenciano Corberan ha riacceso la polemica.
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