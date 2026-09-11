La prima giornata della fase a gironi della Champions League 2026-27 regala subito il primo finale al cardiopalma. Protagoniste sono state Slavia Praga-Lens con i padroni di casa che fino al 90' erano in vantaggio di una rete (2-1), poi nel giro di tre minuti i gialloneri hanno completamente capovolto il risultato portandosi a casa i primi tre punti del torneo. La vittoria sui biancorossi, inoltre, è destinata ad entrare nella storia del club francese. Per tanti motivi.

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Lens, le incredibili statistiche del successo contro lo Slavia Praga

Sotto di un gol al 90', poi in due minuti vittoria e primi tre punti della stagione europea. Il Lens , nella sfida contro lo, è stata protagonista di una rimonta sulla quale ben pochi ci avrebbero creduto. Un conto è trovare la rete del pareggio, così almeno da non uscire sconfitto, ma portare a casa addirittura una vittoria in così poco tempo è un'impresa che non capita tutte le volte. Anzi,. Nonostante siamo solo alla prima giornata della nuova stagione europea,

Il Lens, infatti, è la prima squadra a vincere una partita di Champions League (esclusi i tempi supplementari) dopo essere stata in svantaggio all'inizio del recupero del secondo tempo. Una rimonta che non si vedeva dai tempi dalla sfida tra Borussia Dortmund e il Malaga, nella gara di ritorno dei quarti di finale del 2013 (3-2). Dunque da ben 13 anni. Con il successo sui campioni della Repubblica Ceca in carica, inoltre, i francese hanno sfatato un tabù che durava dal 1998: da 28 anni i gialloneri non ottenevano una vittoria esterna dalla sfida a Wembley contro l'Arsenal disputata, appunto, l'11 novembre 1998.

Nella sfida di ieri, inoltre, il Lens è la prima squadra ad aver schierato dal primo minuto in una partita di Champions League tre difensori nati dopo il 2005 (Souleymane Sagnan, Ismaëlo Ganiou e Kyllian Antonio). Protagonista di questo grande inizio di stagione dei gialloneri è una vecchia conoscenza del nostro calcio, Florian Thauvin. L'ex Udinese, infatti, è stato coinvolto in sei gol in tutte le competizioni in questa stagione (5 gol, 1 assist), più di qualsiasi altro giocatore di un club francese.

COMO, ITALIA - 28 LUGLIO: Florian Thauvin del Racing Club de Lens osserva il gioco durante la partita della Como Cup 2026 tra Crystal Palace FC e Racing Club de Lens allo stadio Giuseppe Sinigaglia, il 28 luglio 2026 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Tuttavia, con il 3-2 di ieri sera il Lens è entrato a fare parte anche di una classifica poco invidiabile. I "sangue e oro" hanno subito almeno un gol in ciascuna delle ultime 14 partite di Champions League (27 in totale). Solo il Marsiglia (18 tra marzo 2012 e ottobre 2022) e il Monaco (23 tra novembre 2016 e ottobre 2024) hanno fatto peggio tra i club francesi nella competizione.