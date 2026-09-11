La notte della rapina subita da Gianluigi Donnarumma e dalla compagna Alessia Elefante torna a far parlare di sé con dettagli ancor più drammatici. Dopo l'avvio del processo a Parigi nella giornata di ieri, dalle testimonianza e dagli atti emessi in tribunale è stata ricostruita la violenza dell'aggressione avvenuta nell'abitazione della coppia nel luglio del 2023.

Caricamento post Instagram...

Donnarumma e compagni, colpiti nel sonno e minacciati dai rapinatori

Avenue Montaigne

, una delle vie più famose e lussuose di Parigi, sarebbe stato svegliato in piena notte da uno dei quattro malviventi intrufolatosi in casa.

Secondo i documenti emessi dal tribunale di Parigi (riportati dal Daily Mail),avrebbe raccontato che la notte del 21 luglio 2023 alle ore 3.00 del mattino, mentre riposava nella sua abitazione ad

L'uomo avrebbe fatto il gesto del far silenzio chiedendo subito al portiere azzurro dove fossero gli orologi, per poi colpire Donnarumma in piena faccia attraverso l'utilizzo di un tirapugni. Il malvivente avrebbe successivamente continuato a minacciare l'estremo difensore, allora in forza al Paris Saint-Germain, con un coltello e, da ciò che ciò che emerge dagli atti, l'ex Milan avrebbe mostrato ciò che era sul tavolo: "Gli ho mostrato quello che era sul tavolo, un Audemars Piguet".

Alessia Elefante: "Mi hanno colpita, ho detto loro che fossi incinta ma hanno continuato"

Come Donnarumma, basandoci sempre sugli atti emessi dal tribunale e riportati dal Daily Mail, anche la compagnaavrebbe raccontato agli inquirenti di esser stata svegliata dai rapinatori e che la richiesta sarebbe stata quella di mostrare oggetti di valore: "Mi urlarono: I soldi, gli orologi...". Impaurita e, al tempo incinta, Alessia avrebbe consegnato ai malviventi un orologio Cartier, dei gioielli ein contanti.

BOURNEMOUTH, INGHILTERRA - 19 MAGGIO: Gianluigi Donnarumma del Manchester City durante la partita di Premier League tra Bournemouth e Manchester City al Vitality Stadium, il 19 maggio 2026 a Bournemouth, Inghilterra. (Foto di Eddie Keogh/Getty Images)

La scena più violenta e spietata dell'episodio, stando al racconto della compagna del portiere, sarebbe avvenuta alla richiesta da parte dei rapinatori di consegnare il numero della cassaforte. Alla domanda, Alessia avrebbe risposto di non esserne a conoscenza, assicurando comunque che all'interno non si nascondesse nulla: "Si sono arrabbiati pensando che stessi mentendo".

Gianluigi Donnarumma was hit, bound and threatened with a knife during a break-in when he lived in Paris.



The Manchester City player and his then-girlfriend, now wife, Alessia Elefante, who was pregnant at the time, were woken up by robbers who broke into their flat on Avenue… pic.twitter.com/l8hf1tU9Hk — Telegraph Football (@TeleFootball) September 11, 2026

Per poi raccontare la tremenda scena di violenza: "Mi hanno tirato i capelli e uno di loro mi ha colpito sulle cosce.". A quel punto, sarebbe intervenuto Donnarumma dando loro il numero della cassaforte ma, come accennato dalla compagna, i malfattori non avrebbero trovato nulla. Minuti dopo, i rapinatori sarebbero così scapati con la refurtiva e, aggiunge il tribunale di, anche con le chiavi di una Lamborghini e un Mercedes.

A distanza di tre anni, dunque, la vicenda si sposta in tribunale con due dei quattro malviventi già condannati rispettivamente a tre e quattro anni di detenzione dal tribunale minorile (poiché minorenni al tempo dell'aggressione). Il terzo sospettato, Moktar Diop (24 anni), ha affermato di aver preso parte alla rapina ma di non aver fatto uso di violenza, mentre, il quarto presunto rapinatore si sarebbe suicidato nel 2024. Infine, alla lista degli imputati ci sarebbero anche le menti dietro l'aggressione, Ilyas Kherbouch e Khyan Mamouni, accusati di aver pianificato la rapina direttamente dal carcere.