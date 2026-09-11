Dietro una scelta di mercato può nascondersi spesso una storia molto più personale: è questo il caso di Allan Saint-Maximin, che ha deciso di parlare a cuore aperto degli episodi di razzismo subiti dai figli durante il suo capitolo in Messico, al Club America, raccontando il dolore della famiglia e dei valori che hanno guidato le sue decisioni.

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Saint Maximin: "Sono successe diverse cose ai miei figli a scuola, ho dovuto lasciare il Messico"

L'ex esterno del Newcastle,ha raccontato alla 'BBC' di aver vissuto episodi diai danni deidurante la sua esperienza in Messico, al. Senza entrare nei dettagli, ha spiegato: "Sono accadute diverse cose ai miei figli a scuola, e non le ho potute accettare", ha spiegato il francese. La situazione lo ha spinto a prendere una decisione difficile comee tornare in: "È stato importante farmi avanti", ha dichiarato, sottolineando la necessità di non restare in silenzio. Saint-Maximin ha inoltre spiegato di aver parlato con i: "Ho spiegato loro che tutto ciò non era normale e che non dovessero mai accettarlo, qualunque sia il colore della pelle", ha aggiunto il calciatore.

Il Club America, tuttavia, ha espresso assoluta solidarietà al giocatore e alla sua famiglia. Saint-Maximin ha infatti raccontato di uno striscione esposto dai suoi compagni di squadra prima di una partita, con la scritta "No al razzismo", chiarendo inoltre di non avere nulla contro il club, gli ex compagni o il popolo messicano: "Amo il club, è stato uno dei posti migliori in cui abbia mai vissuto con la mia famiglia", ha voluto sottolineare, raffigurando il problema come "persone a caso" che hanno cercato di colpire la sua famiglia. Dopo l'esperienza al Lens, culminata con la vittoria della Coppa di Francia e il ritorno in Champions League, Saint-Maximin ha scelto di trasferirsi in MLS, dove oggi veste la maglia del Charlotte FC.

ENSCHEDE, PAESI BASSI - 03 OTTOBRE: Allan Saint-Maximin del Fenerbahce in azione durante la partita di UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD8 tra FC Twente e Fenerbahce SK allo Stadion Grolsch Veste il 03 ottobre 2024 a Enschede, Paesi Bassi. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Le parole al miele per il Newcastle

Il francese ha riservato uno spazio delle sue dichiarazioni anche per il suo, club in cui ha militato pere registrato oltre, con, prima di lasciare l'Arabia ed iniziare una nuova avventura con l'Al Ahli. Il rapporto con il club inglese, infatti, resta: "Resta il club dei miei sogni, e continuo ad amarlo dal profondo del cuore. Mi hanno dato quello che nessuna squadra mi aveva mai dato e non lo dimenticherò mai. Ho avuto diverse opportunità di tornare in Inghilterra, ma mi ritengo una persona molto leale e non ho voluto farlo".