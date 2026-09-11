Accostato dai media messicani ad un presunto piano di rapimento, Edson Alvarez rompe il silenzio e smentisce ogni possibile coinvolgimento nella vicenda
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Una vicenda dai contorni delicati ha coinvolto Edson Alvarez, centrocampista messicano del West Ham, in Inghilterra ormai da diversi anni. Il calciatore ha deciso di intervenire pubblicamente dopo alcune accuse pesanti circolate in Messico, negando ogni legame con i fatti e annunciando possibili iniziative legali.
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Alvarez, dal Messico le accuse di un coinvolgimento in un rapimentoSecondo quanto riportato da 'talkSPORT', alcune pubblicazioni e dichiarazioni provenienti dal Messico avrebbero associato Edson Alvarez ad un presunto piano di rapimento. Il caso sarebbe stato collegato al padre della sua ex compagna, ma i dettagli disponibili non consentono di ricostruire in modo indipendente l'eventuale dinamica del crimine né di stabilire responsabilità. Tuttavia, resta una notizia che inevitabilmente ha fatto il giro dei media internazionali, arrivando all'orecchio dello stesso Alvarez, che dopo un paio di giorni ha deciso di prendere in mano la situazione e smentire ogni accusa.
Arriva la smentita: "Non ho nulla a che fare con gli eventi riportati"Nella giornata di ieri, 10 settembre, Alvarez ha pubblicato una lunga dichiarazione sui propri canali social, scrivendo di "respingere categoricamente qualsiasi accusa" che associ il suo nome ad eventi o condotte estranee a lui. Il messicano ha inoltre sostenuto che la propria immagine sarebbe stata utilizzata per attirare maggiore attenzione mediatica su una situazione che, a suo dire, non lo riguarda. Il passaggio più netto riguarda proprio il presunto collegamento con la vicenda del padre dell'ex compagna: "Non ho nulla a che fare con gli eventi riportati", ha affermato. Alvarez ha poi invitato chiunque disponga di prove a rivolgersi alle autorità, ai procuratori e ai tribunali, anziché affidarsi a dichiarazioni sui media, annunciando infine di aver incaricato i propri legali di valutare e perseguire le azioni appropriate contro chi ha diffuso false accuse.
Nella parte conclusiva del messaggio, il centrocampista ha difeso la propria reputazione, ricordando quasi dieci anni di carriera professionistica lontano dagli scandali, indicando le sua priorità: "Le mie priorità sono e continueranno ad essere le mie figlie, la mia famiglia e la mia carriera", ha concluso Alvarez.
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