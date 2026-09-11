Una vicenda dai contorni delicati ha coinvolto Edson Alvarez, centrocampista messicano del West Ham, in Inghilterra ormai da diversi anni. Il calciatore ha deciso di intervenire pubblicamente dopo alcune accuse pesanti circolate in Messico, negando ogni legame con i fatti e annunciando possibili iniziative legali.

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Alvarez, dal Messico le accuse di un coinvolgimento in un rapimento

Arriva la smentita: "Non ho nulla a che fare con gli eventi riportati"

Secondo quanto riportato da 'talkSPORT', alcune pubblicazioni e dichiarazioni provenienti dalavrebbero associatoad un presunto piano di. Il caso sarebbe stato collegato al padre della sua ex compagna, ma i dettagli disponibili non consentono di ricostruire in modo indipendente l'eventualedel crimine né di stabilire. Tuttavia, resta una notizia che inevitabilmente ha fatto il giro dei media, arrivando all'orecchio dello stesso Alvarez, che dopo un paio di giorni ha deciso di prendere in mano la situazione eogni accusa.Nella giornata di ieri, 10 settembre,ha pubblicato una lunga dichiarazione sui propri, scrivendo di "respingere categoricamente qualsiasi accusa" che associ il suo nome ad eventi o condotte estranee a lui. Il messicano ha inoltre sostenuto che la propria immagine sarebbe stata utilizzata per attirare maggioresu una situazione che, a suo dire, non lo riguarda. Il passaggio più netto riguarda proprio il presuntocon la vicenda del padre dell'ex compagna: "Non ho nulla a che fare con gli eventi riportati", ha affermato. Alvarez ha poi invitato chiunque disponga di prove a rivolgersi alle, ai procuratori e ai tribunali, anziché affidarsi a dichiarazioni sui media, annunciando infine di aver incaricato i propri legali di valutare e perseguire lecontro chi ha diffuso

MANCHESTER, INGHILTERRA - 11 MAGGIO: Edson Alvarez del West Ham United durante la partita di Premier League tra Manchester United FC e West Ham United FC all'Old Trafford l'11 maggio 2025 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Marc Atkins/Getty Images)

Nella parte conclusiva del messaggio, il centrocampista ha difeso la propria reputazione, ricordando quasi dieci anni di carriera professionistica lontano dagli scandali, indicando le sua priorità: "Le mie priorità sono e continueranno ad essere le mie figlie, la mia famiglia e la mia carriera", ha concluso Alvarez.