Mauricio Pochettino reclama un titolo di Premier League che, secondo lui, andrebbe assegnato alla sua ex squadra, il Tottenham. Si tratta del campionato del 2016-2017 che fu vinto dal Chelsea, poi punito con delle pesanti sanzioni finanziarie.

Mauricio Pochettino believes that his Tottenham Hotspur team should be awarded the 2016-17 Premier League title because of Chelsea’s 74 breaches of financial rules.



Chelsea were fined £10million by the FA this summer, and given a suspended transfer ban, after admitting breaching… pic.twitter.com/EywGuT4fWN — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 10, 2026

Pochettino reclama un titolo di Premier: "Sia assegnato al Chelsea"

Diversi anni dopo aver lasciato il Tottenhamè ancoracon gli Spurs. E ritiene che ci sia un campionato che andrebbe assegnato alla sua squadra e tolto a coloro che effettivamente lo vinsero sul campo. L'allenatore argentino, che ha parlato della questione con diverse testate inglesi come riferito da RMC Sport, ritiene che agli Spurs vada assegnato il titolo di campioni di Inghilterra della. Quel campionato fu vinto dal Chelsea, all'epoca sotto la guida di Abramovich e con allenatore Antonio

Ma da dove arriva questa presa di posizione? Dal fatto che a luglio la FA (Football Association) ha multato i Blues di 10 milioni di sterline. Ed ha anche imposto un blocco del mercato per due sessioni, con sospensione condizionale della pena, a causa di molteplici irregolarità finanziarie commesse tra il 2011 e il 2018. Si tratta, inoltre, del secondo provvedimento preposto contro il club londinese, il primo risale a marzo. Attualmente tecnico degli USA, Pochettino reclama il titolo per la sua ex squadra: "Avremmo dovuto vincere la Premier League, il titolo dovrebbe essere assegnato a noi. Se questi fatti sono veri allora meritavamo di essere campioni. Sono stati puniti? Bene, allora il titolo dovrebbe andare alla squadra che arrivò seconda".

LONDRA, INGHILTERRA - 9 MAGGIO: Mauricio Pochettino, commissario tecnico della nazionale statunitense, viene immortalato all'interno dello stadio durante la partita di Premier League tra Fulham e Bournemouth a Craven Cottage, il 9 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

L'ex allenatore del PSG, inoltre, ha pesantemente criticato le mosse finanziare fatte dall'allora dirigenza dei Blues: "Non partivamo ad armi pari ad inizio stagione. Forse avremmo potuto anche noi ingaggiare giocatori capaci di segnare più gol e migliorare la squadra. Le regole dovrebbero essere le stesse per tutti. E non sto dicendo che il Chelsea non abbia giocato bene o che Conte non sia stato eccellente in quella annata".