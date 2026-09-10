Spettacolo a Stamford Bridge
Napoli, il Maradona risponde presente: l'urlo The Champions è da brividi
Una notte folle, di quelle che riconciliano con il calcio, anche se per tanti è solo la Coppa di Lega inglese. A Stamford Bridge, Chelsea e Leeds hanno dato vita a uno spettacolare 6-3 nel terzo turno di Carabao Cup: nove gol, una rimonta incredibile e un secondo tempo praticamente senza respiro. Non è Champions League, ma anche in Coppa di Lega inglese lo spettacolo è assicurato.
Chelsea - Leeds 6-3: ma era solo la Carabao Cup
E pensare che la serata per il Chelsea si era messa malissimo. Il Leeds, coraggioso e aggressivo, passa avanti al 23’ con Tarik Muharemovic e subito dopo l’intervallo trova addirittura il raddoppio con Brenden Aaronson. Sullo 0-2 Stamford Bridge teme una clamorosa eliminazione. Ma Xabi Alonso cambia completamente la partita. Dalla panchina entrano uomini come Cole Palmer, Morgan Rogers, Pedro Neto e Reece James e il Chelsea si trasforma. Palmer accorcia su rigore al 53’ e appena due minuti più tardi firma il 2-2. Al 60’ Pedro Neto completa la rimonta, mentre Danny Welbeck porta i Blues sul 4-2 al 65’.
Secondo tempo caotico, emozionante e bellissimo
Partita finita? Neanche per sogno. Dominic Calvert-Lewin riporta il Leeds sul 4-3 e riapre una sfida che sembra non voler trovare pace. Nel finale, però, il Chelsea mette definitivamente al sicuro la qualificazione: Valentin Barco realizza il quinto gol all’80’, prima della doppietta personale di Welbeck in pieno recupero per il definitivo 6-3. Tra i grandi protagonisti anche Morgan Rogers, decisivo con quattro assist nella travolgente ripresa dei londinesi. Una partita emozionante, caotica e bellissima. Il Leeds esce a testa alta, dopo aver fatto tremare Stamford Bridge.
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA