Una notte folle, di quelle che riconciliano con il calcio, anche se per tanti è solo la Coppa di Lega inglese. A Stamford Bridge, Chelsea e Leeds hanno dato vita a uno spettacolare 6-3 nel terzo turno di Carabao Cup: nove gol, una rimonta incredibile e un secondo tempo praticamente senza respiro. Non è Champions League, ma anche in Coppa di Lega inglese lo spettacolo è assicurato.

Chelsea - Leeds 6-3: ma era solo la Carabao Cup

Cole Palmer, 23 anni, centrocampista del Chelsea. (Foto di Eddie Keogh/Getty Images)

E pensare che la serata per il Chelsea si era messa malissimo. Il Leeds, coraggioso e aggressivo, passa avanti al 23’ con Tarik Muharemovic e subito dopo l’intervallo trova addirittura il raddoppio con Brenden Aaronson. Sullo 0-2 Stamford Bridge teme una clamorosa eliminazione. Ma Xabi Alonso cambia completamente la partita. Dalla panchina entrano uomini come Cole Palmer, Morgan Rogers, Pedro Neto e Reece James e il Chelsea si trasforma. Palmer accorcia su rigore al 53’ e appena due minuti più tardi firma il 2-2. Al 60’ Pedro Neto completa la rimonta, mentre Danny Welbeck porta i Blues sul 4-2 al 65’.

Secondo tempo caotico, emozionante e bellissimo

Xabi Alonso, allenatore del Chelsea (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Partita finita? Neanche per sogno. Dominic Calvert-Lewin riporta il Leeds sul 4-3 e riapre una sfida che sembra non voler trovare pace. Nel finale, però, il Chelsea mette definitivamente al sicuro la qualificazione: Valentin Barco realizza il quinto gol all’80’, prima della doppietta personale di Welbeck in pieno recupero per il definitivo 6-3. Tra i grandi protagonisti anche Morgan Rogers, decisivo con quattro assist nella travolgente ripresa dei londinesi. Una partita emozionante, caotica e bellissima. Il Leeds esce a testa alta, dopo aver fatto tremare Stamford Bridge.

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Il Chelsea invece vola agli ottavi, ma soprattutto regala ai suoi tifosi una di quelle notti di coppa difficili da dimenticare. A Stamford Bridge non una semplice partita: novanta minuti, più recupero, di puro spettacolo. Il Chelsea, dopo la sconfitta nel London derby contro l'Arsenal, riparte da Stamford Bridge e dai 6 gol rifilati al Leeds in una sera di settembre in cui a Londra inizia a fare freddino.