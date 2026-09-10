Rodrigo De Paul e Robert Lewandowski, volti noti nel calcio europeo che negli anni ci hanno regalato tanto a livello calcistico, si sono trovati muso contro muso ieri nella partita terminata 1-1 tra Chicago Fire e Inter Miami. A pochi minuti dalla fine, con il risultato ancora in equilibrio, Lewandowski ha avuto un acceso battibecco con Ian Fray, e De Paul come suo solito è immediatamente intervenuto in difesa del compagno spintonando e insultando il leggendario attaccante polacco.

Lo scontro tra De Paul e Lewandowski

I due si conoscono da tempo, avendo incrociato le proprie strade nelle sfide tra Atletico Madrid e Barcellona e, soprattutto, nella sfida dei gironi tra Argentina e Polonia ai Mondiali di Qatar 2022, vinta dall'Argentina 0-2. Questa volta, però, non c'era in palio una qualificazione nella competizione più ambita del mondo, bensì soltanto 3 punti per la classifica della MLS. La classifica prima del pareggio vedeva l'Inter Miami secondo in classifica a quota 43 punti dietro Nashville, mentre il Chicago si trovava a 38 punti al quarto posto ma con una partita in meno.

Proprio Lewandowski aveva lasciato il suo timbro sul match, portando in vantaggio la sua squadra dopo 10 minuti. L'Inter Miami ha poi trovato il pareggio con Casemiro su assist del solito Lionel Messi.

GUAYAQUIL, ECUADOR - 7 FEBBRAIO: Rodrigo de Paul dell'Inter Miami controlla il pallone durante un'amichevole tra il Barcelona SC e l'Inter Miami all'Estadio Monumental Isidro Romero Carbo il 7 febbraio 2026 a Guayaquil, Ecuador. (Foto di Franklin Jacome/Getty Images)

La tensione, come sempre succede in queste situazioni di campo, non si è fermata al faccia a faccia tra De Paul e Lewandowski. Dopo il primo confronto, infatti, la situazione è rapidamente degenerata e diversi giocatori sono intervenuti per cercare di separare i due protagonisti. Il centrocampista argentino non ha fatto un passo indietro, continuando a fronteggiare il polacco con spinte e insulti mentre intorno a loro continuavano a discutere cercando di placare la situazione.

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Quello visto a Chicago, anzi. L'argentinoproprio sulla personalità, sull'aggressività agonistica e sulla tendenza a non tirarsi indietro quando la partita si accende, soprattutto da quando è approdato all'Atletico Madrid. Una caratteristica che lo ha reso undell'Argentina campione del mondo, ma che negli anni lo ha portato anche a diverse situazionidi questa.