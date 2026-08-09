Un minuto di silenzio, striscioni e qualche cartellone. Tutto in sostegno di Leo Messi. Il campione argentino, infatti, è dovuto rientrare a Rosario per stare vicino alla famiglia dopo l'improvvisa scomparsa del papà Jorge, morto ieri pomeriggio a 68 anni dopo una lunga malattia. In questo mondo del calcio dopo anche il minimo gesto può essere etichettato come strategia per prendersi la scena, Rodrigo De Paul ha dimostrato di andare ben oltre questo concetto. La sua esultanza dopo la rete del momentaneo vantaggio è stata semplicemente da brividi.

Messi, la dedica di Rodrigo De Paul: l'esultanza è da brividi

Golazo de De Paul con el Inter Miami y tenia la camiseta de Messi abajo de la suya para dedicarselo. ❤️ pic.twitter.com/8iDwtmyBjy — Joaconel. (@Joaconel) August 9, 2026

Un intero stadio stretto attorno a Leo Messi . Compagni, avversari, addetti al lavoro e allenatori. Tutti con il pensiero rivolto al campione argentino, assente a causa del grave lutto che ha colpito la sua famiglia: la morte del papàall'età di 68 anni. Prima il minuto di silenzio poi via alle ostilità ma era chiaro che il risultato finale (2-1 per il) sarebbe passato in secondo piano, ancora di più dopo il grande gesto di Rodrigo

Proprio l'amico di Messi ha sbloccato la partita al 32': tiro da fuori area che si è infilato all'angolo destro del portiere. Ed è stato qui il momento clou di tutta la partita. L'ex Udinese e Atletico Madrid si è tolto la maglietta numero 7 mostrando quella che stava indossando sotto, ovvero la 10 di Leo. A favor di telecamere, l'argentino ha poi fatto il gesto del cuore con le mani per mostrare la sua vicinanza al connazionale. Un momento davvero emozionante che ha commosso lo stesso De Paul, visibilmente in lacrime. Un momento che spiega come il rapporto tra De Paul e Messi vada oltre il campo.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 23 MARZO: Lionel Messi dell'Argentina festeggia dopo aver segnato il secondo gol della squadra con il compagno Rodrigo De Paul durante un'amichevole internazionale tra Argentina e Panama allo Stadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti il ​​23 marzo 2023 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Questo anche per spiegare cosa rappresentava Jorge Messi, ovvero non solo il papà di quello che per molti viene etichettato come il più grande di tutti i tempi ma soprattutto la vera figura di riferimento di Leo Messi: una specie di scudo protettivo e punto di riferimento morale. Nei momento di grande sconforto e pressione del figlio, Jorge aveva sempre pronta la soluzione. Jorge era molto più del "papà del più grande di sempre".