Il padre di Lionel Messi, Jorge, è morto all'età di 68 anni in una clinica di Rosario, in Argentina, dopo una lunga malattia. La notizia arriva al termine di un periodo particolarmente difficile per la famiglia, dopo che già nelle scorse settimane, anche durante la Coppa del Mondo, le condizioni di salute di Jorge avevano destato preoccupazione. Jorge non è stato soltanto il padre di uno dei più grandi calciatori della storia, perché per Lionel è stato una presenza costante, una guida e, per gran parte della sua carriera, anche il suo rappresentante. Una figura rimasta spesso lontana dai riflettori, ma fondamentale nel percorso che ha portato quel piccolo bambino di Rosario a diventare una leggenda del calcio mondiale.

Chi era Jorge Messi e perché è stato così importante per Leo

Jorge Horacio Messi era nato a Rosario e aveva lavorato come operaio in un'acciaieria. Nel 1978 aveva sposato Celia Cuccittini, dalla quale avrebbe avuto quattro figli: Rodrigo, Matías, Lionel e María Sol. Il piccolo Leo iniziò a giocare a calcio da giovanissimo e nel 1994 entrò nelle giovanili del Newell's Old Boys. Fu proprio in quegli anni che la famiglia si trovò ad affrontare una delle prime grandi difficoltà della vita di Leo: la necessità di sottoporsi a un costoso trattamento per la sua crescita.

BARCELONA, SPAGNA - 9 SETTEMBRE: Leo Messi del Barcellona in azione durante la partita tra FC Barcellona e Osasuna, della La Liga, a settembre 2006, giocata allo stadio Camp Nou a Barcellona, Spagna. (Foto di Luis Bagu/Getty Images).

Jorge fu al fianco del figlio durante quel periodo e cercò una soluzione che gli permettesse di continuare a inseguire il sogno di diventare calciatore. La svolta arrivò quando il Barcellona mostrò interesse per quel ragazzino dotato di un talento fuori dal comune. Nel 2000 Lionel, appena tredicenne, si trasferì in Spagna insieme al padre per sostenere il provino con il Barcellona. Fu un momento decisivo per la sua vita e per quella della famiglia Messi.

Jorge accompagnò il figlio nella nuova avventura europea, mentre il resto della famiglia rimase inizialmente in Argentina, rappresentando un enorme cambiamento per un ragazzino che lasciava la sua casa per inseguire un sogno dall'altra parte dell'oceano. Il resto è storia. Messi entrò nella Masia, crebbe nel settore giovanile blaugrana e arrivò progressivamente fino alla prima squadra. Da quel momento iniziò una delle carriere più straordinarie mai viste nella storia dello sport.

Il comunicato del primo club di Messi: il Newell's Old Boys

A poche ore dalla notizia della scomparsa di Jorge Messi, non sono mancati i messaggi di cordoglio dal mondo del calcio. Tra i primi a salutare il padre di Lionel è stato il, il club di Rosario nel quale Leo ha mosso i primi passi da bambino e al quale la famiglia Messi è sempre rimasta profondamente legata.

BARCELLONA, SPAGNA - 29 NOVEMBRE: Lionel Messi del Barcellona festeggia dopo aver segnato il quarto gol della sua squadra indossando una maglia del Newell's Old Boys con il numero 10 sulla schiena in memoria dell'ex calciatore Diego Maradona, recentemente scomparso, durante la partita di La Liga Santander tra FC Barcellona e C.A. Osasuna al Camp Nou il 29 novembre 2020 a Barcellona, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Ecco il saluto del club di Rosario:

"Tifoso leale e appassionato del club, imprenditore e padre del capitano della Nazionale argentina, Lionel Andrés Messi.

Jorge è stato il sostegno e la persona che, con lungimiranza, rigore e affetto, ha accompagnato e sostenuto la carriera del più grande calciatore di tutti i tempi, insieme alla moglie Celia Cuccittini.

La sua presenza costante e la sua guida dietro le quinte sono state fondamentali per accompagnare Lionel in ogni fase del suo percorso, dagli inizi a Malvinas fino alla gloria più alta raggiunta nel calcio mondiale.

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Grazie per avergli insegnato ad amare questi colori.

La Commissione Direttiva, i soci, gli atleti e tutta la famiglia leprosa stringono con affetto Celia, Lionel, Rodrigo, Matías e María Sol, insieme a tutti i loro familiari, amici e persone care, in questo momento così difficile.

Per sempre, leproso".