La notizia era nell'aria da alcuni giorni ma ora è davvero ufficiale: Hakim Ziyech è un nuovo giocatore del Botafogo. L'esterno marocchino era atterrato a Rio de Janeiro lo scorso mercoledì e ieri sera, dopo aver effettuato le visite mediche, è arrivata anche l'ufficialità. Reduce dall'annata poco fortunata in patria, con la maglia del Wydad Casablanca, il 33 enne ha firmato con i Fogão un contratto fino al 2028.

Caricamento post Instagram...

Botafogo, ufficiale l'arrivo di Hakim Ziyech: ha firmato fino al 2028

Hakim Ziyech riparte ufficialmente dal Brasile. Da ieri sera l'esterno marocchino è un nuovo giocatore del. Come accennato, il 33 enne era atterrato a Rio de Janeiro lo scorso mercoledì per sostenere le visite mediche e limare gli ultimi dettagli, mentre ieri il club brasiliano ne ha annunciato l'ufficialità sui propri canali social. Ziyech, dal canto suo, era rimasto svincolato dopo aver trascorso una stagione con il, ma il suo arrivo in Brasile è stato tutt'altro che facile per

Fonti brasiliane hanno infatti riportato che il giocatore aveva molti dubbi nell'accettare la corte del Botafogo, non solo perché questo avrebbe voluto dire lasciare il suo paese, ma anche per l'ormai nota situazione relativa ai campi di calcio brasiliani, molti dei quali fatti in erba sintetica per le difficili condizioni metereologiche. Alla fine, però, la trattativa si è chiusa nel migliore dei modi e la squadra di John Textor (ex proprietario del Lione) ha così modo di aggiungere con l'arrivo di Ziyech qualità ed esperienza.

ISTANBUL, TURCHIA - 5 MAGGIO: Hakim Ziyech del Galatasaray reagisce durante la partita della Süper Lig turca tra Galatasaray e Sivasspor al Rams Park Stadium, il 5 maggio 2024 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Come ricordiamo, infatti, prima di approdare al Botafogo, Ziyech aveva conquistato popolarità durante le sue stagioni all'Ajax con il quale ha sfiorato di poco la qualificazione alla finale di Champions League nel 2019. Meno fortunata è stata l'esperienza con il Chelsea e ancora meno quella con il Galatasaray, i cui attriti con allenatore e tifosi, lo hanno spinto a risolvere il contratto con il club turco. L'esordio con la sua nuova squadra potrebbe arrivare questa domenica nella sfida di campionato contro il Bragantino.